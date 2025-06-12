爆鄭正鈐與共諜案林岳龍關係匪淺　綠籲鄭出面交代別再躲

▲民進黨「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭正鈐昨涉在高端案中取得不法錄音遭北檢傳喚，而涉入共諜案的國民黨幕僚林岳龍，也傳出與鄭正鈐關係匪淺。民進黨今（12日）表示，鄭正鈐曾隨傅崐萁赴中拜會王滬寧，更與共諜案林岳龍關係匪淺，此外還涉入違法動員外籍移工、遭質疑擔任詐團門神、介入股價爭議及濫用公務車，鄭正鈐對諸多爭議一概迴避神隱，請鄭正鈐不要再躲，出面交代清楚。

民進黨發言人吳崢、新竹市議員劉崇顯召開「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。吳崢表示，鄭正鈐近來爭議不斷，包含遭人檢舉違法濫用公務車，昨日也因為涉嫌散布不實訊息、造謠抹黑高端疫苗遭到傳喚。而近日社會矚目的國民黨林岳龍共諜案中，林岳龍曾任職多名藍委辦公室，其中包括鄭正鈐、王鴻薇、許宇甄等人。

吳崢指出，爬梳林岳龍攻擊立委沈伯洋的最新貼文，鄭正鈐竟特地聲援留言、為共諜讚聲背書。但鄭正鈐至今仍未對林岳龍案發聲表態，持續神隱，請鄭正鈐出面交代與共諜的關係。

吳崢指出，鄭正鈐與中共的關係不僅於此。去年傅崐萁率領藍委赴中國與中共統戰操盤手王滬寧會面，鄭正鈐更赫然在列，與王滬寧握手言歡。鄭正鈐更曾採用與中共一模一樣的論述，稱「台積電變美積電」來分化台美關係，根本是配合中共定調操作疑美論來攻擊台積電的在地協力者。

吳崢質疑，鄭正鈐是否是會見王滬寧後接到指令行事，亦或是由透過共諜案林岳龍來配合中共論調抹黑台灣，鄭正鈐與中共的關係剪不斷，裡還亂，請出來面對，向全民交代清楚。

劉崇顯表示，鄭正鈐在立法院是標準的「傅」隨組織，除了親中賣台毀憲亂政，還違法動員外籍人士反罷免，與暴力討債的放貸集團業者交好，更爛用公務車出入建商招待所等一連串爭議，至今不曾具體解釋。國民黨所舉辦426大遊行，被民眾揭露違法動員外籍移工為鄭正鈐出席造勢，先匡稱是新住民，被媒體指證只有居留證，毫無台灣身份證，坐實違法動員情事。

對於鄭正鈐曾遭公民團體指控為「詐團門神」，劉崇顯說，與鄭正鈐友好的養生館老闆，遭檢調查獲有違法放貸行徑，老闆目前也被收押，這位老闆在鄭正鈐涉及違法動員時，想方設法為鄭正鈐開脫說明，但自身涉案，卻遭鄭正鈐神隱切割；同時，對於鄭正鈐遭指控違法濫用公務車，密會愛山林總部高層等爭議情事，鄭正鈐一如過往對爭議事件的態度，一貫的迴避大眾檢驗。

劉崇顯指出，鄭正鈐不止在政治立場及國會行使職權有許多問題，身為國會議員，在新竹更是連環爆許多爭議事件，至今皆未向新竹市民說清楚，面對媒體追問更是採取逃避到底的態度，這樣遇事迴避檢驗的心態，令人遺憾。

