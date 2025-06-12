賴清德為挺沈伯洋猛批中國　陳智菡曝全文酸：改9字就能形容民進黨

▲陳智菡稱，賴清德批評中國全文改9個字就能形容民進黨。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者郭運興／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德11日於中常會為綠委沈伯洋遭「中國官煤爆料攻擊」抱屈，批評中國「為反罷免製造寒蟬效應、把惡意假訊息操作，包裝成新聞，傷害國人同胞」。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡今（12日）貼出賴清德發言全文直言，只要消改9個字，就可以形容民進黨，這不就是貴民主進步黨，在台灣幹的事？到底在罵人，還是在自介？

陳智菡貼出「賴清德發言全文」表示，賴總統300多字論述，只要消改9個字，就可以拿來介紹民主進步黨了，到底在罵人，還是在自介？

陳智菡指出，賴清德總統昨天為了幫沈伯洋爸爸、洗掉兒子不小心往貿易商老爸身上潑的紅漆，長篇大論譴責中國認知戰，抹黑分化台灣，說沈伯洋的貿易商老爸沒有不法紀錄、清清白白的貿易商，被講成賺紅錢，是中國有系統的認知操作。

陳智菡提到，賴總統痛批某些宣傳機器「無視自己的新聞專業、假扮成正常媒體發起攻擊，混淆民主社會視聽，製造紛亂」，對沈伯洋一手看爸爸賺紅錢、一邊給人戴紅帽的質疑，都是為了反罷免和製造寒蟬效應、分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。

最後，陳智菡批評，賴清德還說「把惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的人民同胞」。欸！這不就是貴民主進步黨，在台灣幹的事？

▼立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝)