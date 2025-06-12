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海軍陸戰隊2天內部署洛杉磯　美軍官：有權「拘捕平民」

▲▼川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

▲川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍11日證實，海軍陸戰隊將在2天內加入洛杉磯街頭的國民警衛隊，而且有權拘留任何干擾移民官突襲，或者對抗聯邦探員的示威者。

《路透社》引述美軍說法報導，一個營的700名海軍陸戰隊員，已經完成針對洛杉磯任務的訓練，包括緩解情勢與控制人群。他們會依據聯邦法律「美國法典」第10編（Title 10）的授權，在48小時內加入國民警衛隊，不是為了執行民事警務，而是保護聯邦官員及財產。

美國北方司令部（Northern Command）表示，「第10編的部隊可以在特定情況下暫時拘留某人，例如為了阻止襲擊、避免對他人造成傷害，或者避免干擾聯邦人員履行職責。」少將謝爾曼（Scott Sherman）表示，海軍陸戰隊將在身上攜帶實彈，但不會預先裝入步槍彈匣中。

▲▼美國洛杉磯抗議示威。（圖／路透）

▲▼美國洛杉磯抗議示威。（圖／路透）

▲警方與國民警衛隊在洛杉磯平息騷亂。（圖／路透）

國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）也在聲明中提到，「如果任何暴徒攻擊移民和海關執法局（ICE）執法官員，軍事人員就有權暫時拘留他們，直到執法部門實施逮捕。」

洛杉磯因為反對ICE強勢掃蕩移民爆發示威，11日已經邁入第6天，儘管場面大致和平，但仍偶有暴力事件，主要發生在市中心幾個街區。川普不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，分別於7日和9日動員國民警衛隊與海軍陸戰隊，引發在美國領土上動用軍隊的全國性辯論，也讓示威潮延燒至全美各大城市，包括紐約、亞特蘭大與芝加哥。

▲▼ 美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國洛杉磯，一輛汽車在警察的包圍下燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯示威出現部分暴力場面。（圖／達志影像／美聯社）

川普採用強硬策略，實踐驅逐移民的競選承諾。關於派兵決定，他堅稱「如果我不迅速採取行動，洛杉磯現在早已被燒成灰燼。」但加州與地方領袖無法苟同這個看法，反而認為總統不必要且非法地部署聯邦軍隊，只是加劇緊張局勢，全國民主黨人也紛紛譴責此舉「專制」。

加州已經起訴川普政府，堅稱第10編任何條件都不能成為軍事部署的理由，同時要求法院透過臨時禁制令，立刻阻止國民警衛隊和海軍陸戰隊參與民事執法。不過，該請求10日已被暫時駁回，聽證會預計當地時間12日在舊金山聯邦法院舉行。

川普政府則在聽證會前的一份法庭文件中主張，總統有權決定「叛亂或叛亂危險」是否需要軍事應對。

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