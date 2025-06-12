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美示威擴散19州！洛杉磯掃蕩330移民　200人不甩宵禁被捕

▲▼ 洛杉磯部分地區實施宵禁。（圖／路透）

▲ 洛杉磯市中心實施宵禁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國反對移民與海關執法局（ICE）掃蕩移民的抗議行動持續蔓延，全美有19州35座城市爆發示威，洛杉磯實施宵禁後仍有逾200人被捕。白宮也證實，上周聯邦人員進駐洛杉磯以來已拘捕330名移民。

綜合NBC等美媒，洛杉磯示威活動邁入第6天，市長巴斯（Karen Bass）宣布晚間8時至早晨6時實施宵禁後，仍有逾200人因滯留市中心一平方英里範圍內被捕。部分被控未依命令解散，另有17人涉違反宵禁規定，其餘則因持槍、以致命武器攻擊員警及用雷射光照射警用直升機等罪名被捕。

宵禁開始前，洛杉磯警方、ICE人員與示威者對峙，導致2名員警受傷。部分抗議者躲進高級公寓大樓地下停車場，居民為他們提供庇護。一名藏身17樓樓梯間的抗議者受訪透露，他在大選當時投票給川普，如今後悔萬分，參與抗議是為彌補錯誤並聲援墨西哥裔的父母與社區。

▲▼ 喬治亞州亞特蘭大也爆發反移民掃蕩示威。（圖／路透）

▲▼ 亞特蘭大及芝加哥也爆發反移民掃蕩示威。（圖／路透）

▲▼ 伊利諾州芝加哥也爆發反移民掃蕩示威。（圖／路透）

除洛杉磯以外，亞特蘭大、芝加哥及西雅圖也爆發抗議。亞特蘭大警方為控制人群下令實施宵禁，抗議者施放煙火並向警察投擲石塊，警方動用催淚瓦斯驅散群眾，約有6人被上銬。芝加哥則有數千人包圍警察總部，指控警方協助ICE執法，還發生示威民眾破壞警車，強行駕車衝進人群等事件，所幸無人傷亡。

在西雅圖，數十名示威者聚集於亨利．M．傑克森聯邦大樓外，高喊反ICE口號並用電動滑板車與腳踏車封鎖通道，聲援洛杉磯抗議行動。前一天約有300人遊行至西雅圖市政廳，抗議當地勞工領袖韋爾塔（David Huerta）在加州ICE突襲行動中被捕。

▲▼美國洛杉磯抗議示威。（圖／路透）

▲ 當局已在洛杉磯逮捕逾330名移民。（圖／路透）

白宮向《洛杉磯時報》證實，聯邦當局上周進駐洛杉磯後，已有330名移民被拘，其中113人有前科。ICE鎖定零售賣場家得寶（Home Depot）及農場，10日凌晨突襲文圖拉郡一處農場時，現場畫面可見有工人倉皇逃跑。奧克斯納德（Oxnard）市長麥卡圖爾（Luis McArthur）批評此類行動「毫無正當性」，受影響的多為勤奮工作的家庭，對社區與經濟貢獻良多。

巴斯11日也在記者會上表示，「一周前洛杉磯的一切很平靜」，但6日ICE突襲使局勢急轉直下，歸咎於白宮未與加州州長紐森協調便派兵進城。洛杉磯目前有700名海軍陸戰隊及4000名國民兵進駐，負責保護聯邦建築與協助ICE執法。巴斯批評聯邦出兵造成局勢急遽升級且極度混亂，認為此事態本可避免。

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