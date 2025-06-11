不只洛杉磯！美國掀「反ICE示威」　川普政府研擬派兵鎮壓其他城市

▲美國民眾在紐約曼哈頓抗議，反對川普政府與ICE執法行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國各地近日爆發反對美國移民及海關執法局（ICE）突襲行動的抗議潮，從洛杉磯起火，迅速蔓延至紐約、芝加哥、西雅圖、奧斯汀等城市，數以千計民眾走上街頭，批評驅逐非法移民政策違憲、且針對弱勢移民族群。儘管多數活動和平進行，但仍有部分地區爆發衝突，導致多人受傷、數百人遭逮。

根據《美聯社》，美國總統川普對於洛杉磯和美國各地內出現的暴動不為所動，宣布將持續執行突襲行動，甚至出動國民兵備戰示威升溫。

繼洛杉磯爆發大規模抗議後，西岸的舊金山、聖塔安那，以及德州奧斯汀、聖安東尼奧，東岸的紐約與波士頓等城市，連日來接連出現聲援行動。抗議者高喊「廢除ICE」、「停止驅逐」等口號，並持標語包圍聯邦辦公大樓與移民法庭，導致多地交通大打結。

示威群眾批評，ICE的行動缺乏人道，強行逮捕並驅逐移民家庭，是「國家暴力的象徵」。

警方與示威者的對峙在部分地區升高。費城有15人被捕，其中一人涉攻擊警員，兩名警察與兩名示威者輕傷。奧斯汀則傳出示威者投擲石塊與瓶罐，導致4名警察受傷，警方回以催淚瓦斯與胡椒球，並逮捕13人。達拉斯一場抗議因為參與者投擲物品，也被警方列為非法集會，強制驅離後拘捕至少1人。

在西岸，舊金山的抗議活動一度高達數千人，警方表示週日夜間逮捕超過150人，另有兩名員警受傷。雖然週一示威多半和平，但仍有小規模群體進行破壞、塗鴉與毀損車輛。聖塔安那街頭則布滿玻璃碎片與反ICE塗鴉，現場有國民兵荷槍實彈戒備。

在紐約曼哈頓，示威群眾聚集在聯邦移民法庭外，高喊「ICE滾出紐約」，也有人質問警方，「穿防暴裝備幹嘛？這裡沒暴動。」警方雖未透露具體數字，但已有人遭到拘捕。芝加哥示威也從百人規模擴大至千人，並發生車輛高速穿越人群事件，目前傷亡情況不明。

各地抗議背後的導火線，除了ICE強勢執法，也包含洛杉磯工會領袖烏爾塔（David Huerta）日前被捕，使工會與民間團體震怒。波士頓與華府工會也發起遊行聲援。美國聯邦眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）更親自上街喊話、批評，「無差別式的大規模突襲正在抓走無辜百姓」。

儘管爭議不斷，美國白宮依舊強硬！美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中強調，「ICE會繼續執行法律」。川普則規劃週末在華府閱兵，激化社會對立。有抗議團體同步規劃「反君王」（No Kings）集會，誓言再度上街與政府對峙。