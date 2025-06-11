2少年企圖性侵少女掀怒火　北愛爾蘭暴動「襲警燒民宅」

▲巴利米納鎮人口主要是移民。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北愛爾蘭巴利米納鎮（Ballymena）9日與10日連續兩天發生暴力衝突，示威者朝員警投擲汽油彈、磚塊、煙火，放火焚燒市中心建築物，警方使用水砲、橡膠子彈驅散人群。這波抗議潮爆發的原因為2名14歲少年涉嫌企圖性侵一名少女，引發反移民示威。

BBC、Romania Insider、每日電訊報等報導，2名14歲少年7日涉嫌性侵一名少女，此案9日開庭審理，2人透過羅馬尼亞口譯員進行交談，確認姓名與年齡，推測可能是羅馬尼亞人，均否認指控。2人將被關押至7月2日，屆時將透過視訊方式出庭。

▲▼和平示威活動場面失控，暴徒襲警扔擲磚頭、汽油彈，破壞甚至放火燒民宅。（圖／路透）

就在少年出庭的同一天，巴利米納鎮9日有數百人參加遊行，群眾聚集在一起支持受害少女的家屬，但場面逐漸失控，有蒙面男子開始朝員警扔擲磚頭，接著破壞多間羅馬尼亞移民家庭的房子，甚至縱火，商家門窗被砸壞。到了10日晚間，當地再度發生騷亂，示威者朝警方投擲汽油彈、煙火、磚塊等，還有人放火燒車，警方則是使用水砲、發射橡膠子彈驅散群眾。

▲連續2晚的暴動總計造成32名員警受傷。（圖／路透）

連續2晚的暴動總計造成32名員警受傷。警方指出，多間住宅與商家成為被攻擊的對象。部分房屋開始出現居住者國籍的標記，例如英國家庭、菲律賓人住在此處等說明。

警方譴責這場騷亂是種族主義暴行。助理警察局長韓德森（Ryan Henderson）稱，暴力事件有明顯的種族動機，鎖定少數族裔社區和員警。有一名29歲男子遭到逮捕，被控參與暴動行為、擾亂秩序、企圖刑事毀壞及抗拒警方執法罪。

▼警方譴責這場騷亂是種族主義暴行。（圖／路透）