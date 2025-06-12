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花蓮「鐵路立體化」被要求重新評估　交通部：未擱置拖延

▲▼花蓮平交道事故。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮有7處危險平交道原規畫立體化合併雙軌化改善。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

花蓮至干城間有7處鐵路危險平交道，原獲交通部同意鐵路立體化合併雙軌化改善，該案送國發會審查1年後，今年3月卻要花蓮縣府重新評估並負擔配合款，花蓮縣長徐榛蔚揚言要北上陳情抗議。交通部今表示，該案並未擱置或拖延，將請花蓮縣政府儘速依法定程序完成可行性研究，中央全力協助審查。

交通部說明，相關改善工程並未擱置或拖延，而是為維持「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」審議標準一致性及公平性，依相關部會審查意見，請花蓮縣政府儘速依上述審查作業要點完成鐵路立體化可行性研究。相關可行性研究經費中央已予補助，後續如縣府依規完成報告修訂並循序提報，交通部與鐵道局將儘速辦理審查，以利後續施作。

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交通部指出，依規定鐵路立體化可行性研究，屬花蓮縣政府應辦理範疇，為協助地方推動，中央於111年8月核定補助可行性研究經費478萬元，目前已撥付430萬元，花蓮縣政府亦啟動「花蓮車站以南至木瓜溪堤防鐵路立體化可行性研究案」。

該案於112年6月送交通部審查，交通部8月函請縣府依審查意見辦理報告修正。交通部表示，後續如縣府依規定完成修正報告並報部，交通部及鐵道局將全力協助加速審查。

由於花蓮至干城7處危險平交道改善計畫，同時涉及花東雙軌計畫與鐵路立體化可行性研究，交通部表示，中央與地方的規劃相輔相成，花東雙軌計畫於花蓮至干城間，原規劃採平面雙軌，為避免日後出現重複投資、二次施工及對民眾造成干擾，鐵道局係朝「不重複施作」原則，盼可進行整合。

交通部表示，若縣府辦理之立體化可行性研究儘速定案，即可直接採鐵路高架雙軌化方式興建。鐵道局也會研議就工程經費分攤部分予以合理協助，期在兼顧整體財政負擔與執行效率下，減輕花蓮縣政府壓力。

交通部強調，鐵路建設牽涉完整的規劃、設計及跨部會審查，推動過程需兼顧法定程序與工程需求。交通部理解縣府對改善平交道安全的急迫期待，鐵路雙軌工程目前正循審查程序穩健推進，未曾停擺，盼花蓮縣政府儘速完成鐵路立體化可行性研究及法定審查程序，讓改善工程早日進入實質執行階段。

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