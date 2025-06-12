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6.4地震前兆？彰化市天空驚現神秘「火鳳凰雲」

▲彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

▲ 彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

4月27日凌晨，臺灣發生規模6.1的有感地震，劇烈搖晃驚醒許多民眾。巧合的是，地震前一日傍晚，花蓮有網友觀察到天空出現大片火燒雲；而今晚花蓮縣東部海域11日晚間7點0分發生芮氏規模6.4地震，彰化地區在地震發生前10分鐘，天空驚現形似「火鳳凰」的奇特雲層，引發民眾聯想是否為地震前兆。

▲彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

▲彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

今天傍晚6點52分，彰化市天空突然被染成一大片橘紅色，雲層呈現放射狀炸裂，宛如一隻展翅燃燒的鳳凰，羽毛般的雲絲與地面建築形成強烈對比，景象既壯觀又神秘。然而，這片奇雲僅維持不到3分鐘便消散，緊接著晚間7點即發生地震。許多民眾才剛讚嘆「太美了！」隨即被突如其來的搖晃嚇得奪門而出，直呼「難道是地震雲？」

▲彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

▲彰化市去年地震前也曾出現帶狀的破碎雲帶。（資料圖／民眾提供）

事實上，這並非首次地震前出現特殊雲象。去年4月，有民眾在彰化拍到呈堆疊排列狀的雲層，感覺是天空出現好多雪白長長的翅膀，相當的美麗又特別，沒想到過沒多久就發生2次地震。此次「火鳳凰雲」再度引發熱議。

對此，中央氣象署曾對地震前的雲系變化做出解釋，目前地震學研究並未證實地下活動會直接影響天空現象，地震是否會影響天空的現象，這在地震學的研究中，相關的現象並不常見。地底下深處的地震活動，與天空的變化是否有直接關聯，這還需要更多的實證數據來驗證。

▲彰化市天空今晚地震前出現火鳳凰雲。（圖／民眾提供）

▲彰化市去年地震前也曾出現帶狀的破碎雲帶。（資料圖／民眾提供）

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