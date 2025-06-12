史哲最快明天上任高鐵董事長　鄭光遠下周一轉戰台鐵

▲行政院政務委員史哲將接任高鐵董座。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部昨(11日)宣布雙鐵人事案，行政院政委史哲接任高鐵董座，高鐵董座鄭光遠轉任台鐵董事長，據了解，航發會已改派法人代表為史哲，高鐵預計明天將召開臨時董事會，史哲最快明天上任。台鐵將於16日召開臨時董事會，鄭光遠下周一接任台鐵董座。

交通部昨正式公布雙鐵人事案後，高鐵和台鐵也火速規劃召開臨時董事會，過去高鐵董事長大多以航發會法人代表身分，擔任高鐵董事，再由董事會成員推舉擔任高鐵董事長，據了解，高鐵公司大股東之一的航發會已發改派函給台灣高鐵公司，法人代表由鄭光遠改派史哲，高鐵公司預計明天將召開臨時董事會，推舉史哲擔任董事長，史哲預計明天正式上任。

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台鐵公司也規劃下周一(16日)召開臨時董事會，通過鄭光遠接任台鐵董事長、馮輝昇續任總經理等兩案，相關程序完備後，鄭光遠下周一即可走馬上任。

史哲畢業於東海大學，擔任公職超過25年，歷經台中縣政府、行政院勞委會、高雄市政府、文化部長、政務委員，橫跨地方與中央不同領域。交通部看重史哲綜合性行政經驗以及地方實務，盼帶領即將加入新購車組的高鐵，與鐵道局合作推動高鐵南北延伸案，協調整合與地方溝通，協助政策落實與工程推進。

不過史哲因沒有交通經歷，也身陷酬庸質疑，交通部長陳世凱昨天親上火線力挺史哲，稱他是城市行銷開創者、先行者，更是演唱會經濟推手，且在高雄副市長任內也督導交通業務。

▲高鐵董事長鄭光遠下周一將接任台鐵董事長。（資料圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠則是交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空擁有多元經驗。鄭光遠在高鐵籌備階段曾參與規劃、興建，階段性任務結束後回任長榮航空董事長。

103年因高鐵爆發財務危機，交通部向時任長榮集團總裁張榮發借將，鄭光遠臨危授命擔任台灣高鐵執行長，協助度過難關，帶領高鐵穩定營運，如今臨危受命轉任台鐵董座，承擔帶領台鐵改革重任，盼能為生涯留下代表作，不過轉任台鐵後，月薪估減少20萬元。