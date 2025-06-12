　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多傳出於台南展開第二店。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）持續在台灣拓展，近日有消息傳出將於台南展開第二家店，地點位於台南東區的「南台南副都心」，也是車站和未來捷運站的交會處，占地2.3公頃，預計2028年開幕。不過好市多尚未正面證實，僅低調表示「展店計畫一直以來都是我們的目標」。

根據台南市政府徵求民間自行規劃申請參與「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評估報告，預計分為「多功能商辦區」、「國際物流商城區」兩大區塊，其中位於25、26號土地計畫的「國際物流商城」，將引進國際知名連鎖零售業者。

▼好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

▲▼好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

評估報告中透露，「該業者自2021年起在台灣突破千億營收，2023年在台營收達1200億元；其中，南台中店、北台中店、台北內湖店、新北中和店，都打進國際知名連鎖全球最賺錢分店前10名，尤其是南台中店，更是連續多年拿下最賺錢冠軍。」由此條件推測，應是好市多進駐該地。

該案地理位置位於台南東區的生產路，鄰近「南台南車站」，也是未來捷運站點，距離台南機場車程5分鐘，到台南高鐵站約20分鐘，交通十分便捷。

▲▼好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

▲好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

建物占地2.3公頃，為3層樓的大平面建物，1樓將作為賣場，2樓、3樓及屋頂都將規劃為停車場，按照工期，最快在2028年開幕。不過從規劃來看，該賣場沒有建置加油站的計畫，讓不少網友表示可惜。

不過，《ETtoday新聞雲》向好市多求證，好市多未正面證實此消息，僅低調表示，展店計畫一直以來都是台灣好市多的目標，將持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理；若好市多有任何服務上的調整，會在第一時間通知會員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金泰希現夜市沒人發現！　揪老公Rain來台旅遊：要跟我打招呼
快訊／日資深男星膀胱癌逝！　齋藤步享壽60歲
2高一生「棍打老師」頭破血流　校方：記8+9支大過
快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆
偷臭館長？手搖飲推「800元奶茶套組」　網笑：塑膠袋不夠裝
快訊／屏東火燒車　撲滅驚見1具遺體
中信兄弟再簽大聯盟級新洋投！　戰力補強
駕訓班司機暴衝！　2名女學員沒拿到駕照先送醫
海神宮3死！妻悲露刺青：從交往就決定跟他一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

愛爾麗集團進軍首爾　結合韓國醫師植髮與頭皮管理技術

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

豐原太平洋百貨年中慶　涼爽購物趣！

三商炸雞「檸檬炸雞桶」新上市　限時3周買3送3、買6送6

全家推哈根達斯買4送4　新品「古早味甜甜圈」喚醒童年回憶

3大披薩店最新「省錢優惠」懶人包　披薩199元、炸雞買6送6

黑松100週年限定！Coupang酷澎618強檔限量送「懷舊柑仔店」

7-11首創「夏威夷碗」生食級鮭魚沙拉！全家推「鱈魚燕麥飯糰」

foodpanda「6月優惠碼」出爐　星巴克第2杯5折、必勝客買1送1

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐「到底什麼來頭？」

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

愛爾麗集團進軍首爾　結合韓國醫師植髮與頭皮管理技術

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

豐原太平洋百貨年中慶　涼爽購物趣！

三商炸雞「檸檬炸雞桶」新上市　限時3周買3送3、買6送6

全家推哈根達斯買4送4　新品「古早味甜甜圈」喚醒童年回憶

3大披薩店最新「省錢優惠」懶人包　披薩199元、炸雞買6送6

黑松100週年限定！Coupang酷澎618強檔限量送「懷舊柑仔店」

7-11首創「夏威夷碗」生食級鮭魚沙拉！全家推「鱈魚燕麥飯糰」

foodpanda「6月優惠碼」出爐　星巴克第2杯5折、必勝客買1送1

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐「到底什麼來頭？」

林華韋親揭教練調整原因　新洋投持續觀察

全國唯一K-12國際公校！　沙崙國際高中開放招生雙語夢想起飛

小薰甩7kg露面「整個人瘦一圈」　被問男友鄭人碩反應翻白眼笑了

彰化「成美文化園」被桃紅花海包圍　12歲⭣孩童享免費入園

豪大雨水位上升！　花蓮玉里長良、高寮便道預防性封閉

楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎

溪中苦撐2小時！釣客受困快樂谷下游沙洲　直升機吊掛救回

高雄驚傳女童遭3童「戳私密處」　家長怒告教育局、幼兒園

5歲柯基「跛腳、兔子跳」不想動　外泌體幫牠重新健步如飛

部落食樂園8月登場！保存食物為主軸　招募市集攤商夥伴

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

消費熱門新聞

黑松100週年限定！酷澎618限量送「懷舊柑仔店」

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐

全家霜淇淋買1送1、哈根達斯買4送4

10元喝拿鐵！可樂冰品「買1送1」

冰水一沖搞定！網友衝全聯狂囤續命神器

全聯熱便當10元開搶！加碼抽千元買菜金

拿坡里「炸雞買6送6」限時20天開跑

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

全聯「10元便當」搶爆秒殺！APP系統當機

3大披薩店最新省錢優惠懶人包　

三商炸雞檸檬炸雞桶買1送1

好市多將與「Uber Eats」合作

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸

更多熱門

相關新聞

逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭求償4.2億

逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭求償4.2億

美國加州一名女子到好市多（Costco）購物時，陳列酒類的展示櫃突然倒下，砸中她的頭部導致重傷，近日向好市多提起訴訟，索賠逾1400萬美元（約新台幣4.2億元），包括醫療費用、精神損失及工作損失等，案件提交聯邦法院處理。

好市多將與「Uber Eats」合作

好市多將與「Uber Eats」合作

中了好市多「必買魔咒」傻眼：2商品莫名在推車內

中了好市多「必買魔咒」傻眼：2商品莫名在推車內

食藥署開罰「ON乳清蛋白飲品」　好市多：並未販售

食藥署開罰「ON乳清蛋白飲品」　好市多：並未販售

美好市多祭「超狂福利」曝　黑鑽卡會員獨享

美好市多祭「超狂福利」曝　黑鑽卡會員獨享

關鍵字：

好市多Costco

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面