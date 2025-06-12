好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

▲好市多傳出於台南展開第二店。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）持續在台灣拓展，近日有消息傳出將於台南展開第二家店，地點位於台南東區的「南台南副都心」，也是車站和未來捷運站的交會處，占地2.3公頃，預計2028年開幕。不過好市多尚未正面證實，僅低調表示「展店計畫一直以來都是我們的目標」。

根據台南市政府徵求民間自行規劃申請參與「台南市東區商四複合式商業設施促參案」評估報告，預計分為「多功能商辦區」、「國際物流商城區」兩大區塊，其中位於25、26號土地計畫的「國際物流商城」，將引進國際知名連鎖零售業者。

▼好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

評估報告中透露，「該業者自2021年起在台灣突破千億營收，2023年在台營收達1200億元；其中，南台中店、北台中店、台北內湖店、新北中和店，都打進國際知名連鎖全球最賺錢分店前10名，尤其是南台中店，更是連續多年拿下最賺錢冠軍。」由此條件推測，應是好市多進駐該地。

該案地理位置位於台南東區的生產路，鄰近「南台南車站」，也是未來捷運站點，距離台南機場車程5分鐘，到台南高鐵站約20分鐘，交通十分便捷。

▲好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

建物占地2.3公頃，為3層樓的大平面建物，1樓將作為賣場，2樓、3樓及屋頂都將規劃為停車場，按照工期，最快在2028年開幕。不過從規劃來看，該賣場沒有建置加油站的計畫，讓不少網友表示可惜。

不過，《ETtoday新聞雲》向好市多求證，好市多未正面證實此消息，僅低調表示，展店計畫一直以來都是台灣好市多的目標，將持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理；若好市多有任何服務上的調整，會在第一時間通知會員。