逛好市多竟腦震盪！　女遭酒櫃砸頭「創傷性腦傷」求償4.2億

▲ 諾沃特尼逛賣場被酒類展示架砸傷。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州一名女子到好市多（Costco）購物時，陳列酒類的展示櫃突然倒下，砸中她的頭部導致重傷，近日向好市多提起訴訟，索賠逾1400萬美元（約新台幣4.2億元），包括醫療費用、精神損失及工作損失等，案件提交聯邦法院處理。

美媒ABC報導，受害人諾沃特尼（Sadie Novotny）3月22日前往加州北部聖塔羅莎（Santa Rosa）一間Costco門市，走在賣場走道上時，沉重的大型酒類展示櫃不明原因倒塌，當場砸在她身上。

展示櫃當時擺放在一塊老舊或磨損的木棧板上，對顧客構成安全風險。諾沃特尼聲稱因此遭受多處嚴重且永久性傷害，包含創傷性腦損傷（TBI），要求900萬美元以賠償她承受的痛苦，以及500萬美元精神損失、額外醫療費用與薪資損失等。

諾沃特尼委任律師懷爾（Claude Armand Wyle）說明，她在事發1小時後前往就醫，診斷出腦震盪，且目前仍持續出現頭痛與視力模糊等問題。

懷爾還透露，好市多方面聲稱有事發過程影片但拒絕提供，因此他們只能透過正式法律程序取得畫面，「若我想知道真相就必須提起訴訟」，舊金山聯邦法院排定9月4日舉行案件管理會議。