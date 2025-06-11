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好市多、Uber Eats合作推外送！業者證實：下半年引進台灣

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多將與Uber Eats合作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品，未來在Uber Eats 可能也點得到！有網友昨10日發現，好市多官網悄悄出現「Uber Delivery」，但頁面不久就消失，推測可能雙方合作。今（11日）台灣好市多證實，美國已有17州Costco與Uber Eats合作外送，今年下半年會將這模式擴大推到英國、台灣、日韓，詳細時間會再宣布。

有網友在昨日發現，好市多官網忽然出現「Uber Delivery」頁面，並有多達上千品項，包括食品、生活雜貨都有，不過頁面不久後隨即消失，可能是官網設定有誤，提前洩露。網友推測雙方將合作，可能搭上「618電商購物節」檔期上線，未來從Uber Eats也能點到Costco商品。

台灣好市多今（11日）回應證實，目前美國約有17州地區Costco與Uber Eats合作外送生活雜貨，今年下半年，將會把此合作模式擴大到英國、台灣、日、韓等市場。有關與Uber Eats的合作，台灣好市多將遵循美國總部指示，若有進一步的推行時間，將會主動告知。

雖然未來在Uber Eats有望能買到好市多商品，不過據瞭解，在美國從Uber Eats訂購好市多商品時，會員、非會員將有不同的收費。有關合作上路時間、如何認證會員，屆時台灣好市多將一併公布。

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