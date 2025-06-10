美好市多祭超狂福利！　「黑鑽卡會員獨享」提早進場掃貨

▲ 好市多將恢復高級會員提早1小時購物的優惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國好市多（Costco）傳出將恢復黑鑽卡會員（Executive Members）可提前1小時進場購物的專屬優惠，預計6月30日起實施，除獎勵忠誠會員以外，也盼能藉此改善門市人潮壅塞問題。

《商業內幕》9日據內部員工郵件披露，好市多預計30日起開放黑鑽卡會員提早1小時進場購物，「黑鑽卡會員是我們最忠實的會員，我們希望獎勵他們對好市多的忠誠」，該公司對此尚未回應媒體置評請求。

事實上，好市多過去便曾在部分門市延長黑鑽卡會員購物時段，近年逐步取消，如今將恢復實施。數據顯示，好市多黑鑽卡會員雖占會員總人數不到一半，消費卻占總銷售額逾73%。

黑鑽卡年費為130美元，為金星會員（Gold Star）的2倍，享有2%購物金回饋。內部郵件顯示，30日起除提前入場購物的福利以外，黑鑽卡會員每月還將獲得10美元的Instacart訂單積分，以及價值150美元的其他服務與優惠。

為進一步提升顧客體驗並促進營收，好市多也在部分加油站試行提早開門，供所有會員使用。該公司在5月法說會中表示，這項調整截至目前帶來積極成效。