從帶團到長照人生！　觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

▲曾小語（化名）在YMCA「照顧咖啡館」累積餐飲與照服經驗，如今成為專案管理人，成功轉職。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

疫情重創觀光產業，不少資深導遊面臨失業壓力，曾小語（化名）原為帶團15年的領隊，疫情爆發後被迫轉行，憑藉勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「多元培力就業計畫」，進入YMCA「Y cafe'照顧咖啡館」學習餐飲與長照技能，不僅考取照服證照，如今更成為專案管理人，成功在中年職涯轉彎，寫下第二人生的新篇章。

曾小語過去帶團經驗豐富，國內外奔波多年。她坦言，疫情突襲時陷入極大不安，「那時真的很迷惘，不知道自己接下來能做什麼。」所幸鼓起勇氣踏進台南就業中心，在就服員引導下，投入多元培力計畫，進入台南市基督教青年會（YMCA）所設的「Y cafe'照顧咖啡館」，開始學習咖啡調理與西點烘焙。

「Y cafe'不只是賣咖啡，更是關心長者的空間。」她說，在這裡不僅習得餐飲專業，更接觸到高齡照顧與輔具應用等訓練課程，還能發揮自己的鋼琴專長，陪伴長輩同樂，也參與青銀共創、咖啡行銷等實務活動，漸漸從中找到熱情。

計畫期間，YMCA也輔導她考取照顧服務員證照，並引薦她轉往居家服務機構，無縫接軌就業。她回憶剛接觸照顧服務時，面對多元個案狀況曾一度緊張，但在督導協助下逐步上手，「最感動的是，有案家跟我說：『妳讓我每天都期待有人來看我。』」

靠著努力與熱忱，去年她更被YMCA延攬擔任計畫「專案管理人」，從第一線照服工作者轉身成為人力與計畫的核心調度者，「很感謝這個計畫，讓我在人生中場重新找到舞台。」

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，協助民間團體結合地方特色與產業需求，開創在地就業機會。過去十多年，已補助近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個工作職缺。

他指出，計畫亦重視後續永續經營，特別延聘管理顧問協助團體穩健運作，讓培力不是一次性的支援，而是建立長遠人力系統。今年度相關計畫已開放申請，至2025年7月31日下午5時截止，歡迎有興趣的團體踴躍參與，共同為中高齡與弱勢勞工開闢新的工作路徑。