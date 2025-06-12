　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從帶團到長照人生！　觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

▲曾小語（化名）在YMCA「照顧咖啡館」累積餐飲與照服經驗，如今成為專案管理人，成功轉職。（記者林東良翻攝，下同）

▲曾小語（化名）在YMCA「照顧咖啡館」累積餐飲與照服經驗，如今成為專案管理人，成功轉職。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

疫情重創觀光產業，不少資深導遊面臨失業壓力，曾小語（化名）原為帶團15年的領隊，疫情爆發後被迫轉行，憑藉勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「多元培力就業計畫」，進入YMCA「Y cafe'照顧咖啡館」學習餐飲與長照技能，不僅考取照服證照，如今更成為專案管理人，成功在中年職涯轉彎，寫下第二人生的新篇章。

曾小語過去帶團經驗豐富，國內外奔波多年。她坦言，疫情突襲時陷入極大不安，「那時真的很迷惘，不知道自己接下來能做什麼。」所幸鼓起勇氣踏進台南就業中心，在就服員引導下，投入多元培力計畫，進入台南市基督教青年會（YMCA）所設的「Y cafe'照顧咖啡館」，開始學習咖啡調理與西點烘焙。

▲曾小語（化名）在YMCA「照顧咖啡館」累積餐飲與照服經驗，如今成為專案管理人，成功轉職。（記者林東良翻攝，下同）

「Y cafe'不只是賣咖啡，更是關心長者的空間。」她說，在這裡不僅習得餐飲專業，更接觸到高齡照顧與輔具應用等訓練課程，還能發揮自己的鋼琴專長，陪伴長輩同樂，也參與青銀共創、咖啡行銷等實務活動，漸漸從中找到熱情。

計畫期間，YMCA也輔導她考取照顧服務員證照，並引薦她轉往居家服務機構，無縫接軌就業。她回憶剛接觸照顧服務時，面對多元個案狀況曾一度緊張，但在督導協助下逐步上手，「最感動的是，有案家跟我說：『妳讓我每天都期待有人來看我。』」

靠著努力與熱忱，去年她更被YMCA延攬擔任計畫「專案管理人」，從第一線照服工作者轉身成為人力與計畫的核心調度者，「很感謝這個計畫，讓我在人生中場重新找到舞台。」

▲曾小語（化名）在YMCA「照顧咖啡館」累積餐飲與照服經驗，如今成為專案管理人，成功轉職。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，協助民間團體結合地方特色與產業需求，開創在地就業機會。過去十多年，已補助近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個工作職缺。

他指出，計畫亦重視後續永續經營，特別延聘管理顧問協助團體穩健運作，讓培力不是一次性的支援，而是建立長遠人力系統。今年度相關計畫已開放申請，至2025年7月31日下午5時截止，歡迎有興趣的團體踴躍參與，共同為中高齡與弱勢勞工開闢新的工作路徑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
科技大廠「團膳有蛆蠕動」畫面曝光　衛生局調查揪缺失
海神宮秘境奪命！母悲泣「3人沒一個回來」　相驗死因曝光
館長直播2天　影片衝YT發燒「霸榜前三」！PTT驚呆
台大缺額173人！政治系缺最多　校方曝原因
館長赴上海掀炫風　陸委會發聲提醒：避免觸犯兩岸條例
陳大天閃兵丟工作「吃老本扛房貸」！未婚妻露面揭近況
申請入學缺額「老牌私校占前5名」！　淡江大學缺最多
快訊／SJ官宣！台北大巨蛋、高雄巨蛋開唱日期曝光
準台大生「被放棄錄取」控遭駭　警：將通知IP申請人到案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東港鎮代表會慰問警方辛勞　致贈百餘份禮券

朱立倫發起「愛國者行動」反罷免　張善政：秉持行政中立

從帶團到長照人生！　觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

感謝警察奉獻！虎尾鎮公所贈禮券　傳遞感謝與肯定

九族文化村推學生優惠...力麗溫德姆酒店周年慶　6／30前享好康

郵輪旅遊新革命！動起來也嗨起來的生活風格9月首啟航

成大醫院歡慶37週年　院長喊話「雙軸轉型」邁向智慧永續醫療

7旬翁自稱百歲呆坐超商　潮州警靠「綽號」幫他找到家

德記洋行遭印章「亂入」牆面汙損　文化局怒喊：古蹟不是集章簿

使用率翻倍！高虹安推動敬老卡升級點數800點　議員肯定使用項目全台最豐富

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

東港鎮代表會慰問警方辛勞　致贈百餘份禮券

朱立倫發起「愛國者行動」反罷免　張善政：秉持行政中立

從帶團到長照人生！　觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

感謝警察奉獻！虎尾鎮公所贈禮券　傳遞感謝與肯定

九族文化村推學生優惠...力麗溫德姆酒店周年慶　6／30前享好康

郵輪旅遊新革命！動起來也嗨起來的生活風格9月首啟航

成大醫院歡慶37週年　院長喊話「雙軸轉型」邁向智慧永續醫療

7旬翁自稱百歲呆坐超商　潮州警靠「綽號」幫他找到家

德記洋行遭印章「亂入」牆面汙損　文化局怒喊：古蹟不是集章簿

使用率翻倍！高虹安推動敬老卡升級點數800點　議員肯定使用項目全台最豐富

曾為千億富商生3子分手！梁洛施爆新戀情…牽手大9歲陸男星被直擊

東南水泥包商釀災脫手房產　航海王無貸款1.6億入手

蔡詩芸宣布「組成熟女團」團員驚見郭碧婷！　王陽明反應曝光

台電男海神宮戲水亡…妻才剛「做試管嬰兒成功」！接死訊心碎了

行李超重拒被罰錢！ 大媽崩潰「倒地打滾哭吼」　大鬧義大利機場

醫院遭爆「心臟未停就摘器官」　器捐中心澄清：是認知落差

金秀賢首爾豪宅遭假扣押！　廣告主索賠30億韓元

新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

《返校》韓寧挑戰情慾流動！　合體香港女星「激烈親密戲」超驚豔

冠軍不是巧克力！營養師曝「超商24款熱門冰品熱量排行榜」　

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

地方熱門新聞

2025桃園總舖師辦桌活動　6/12開放網路認桌

台中工地驚傳熱衰竭猝死　男口吐白沫亡

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速查出4缺失

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

德記洋行遭印章「亂入」牆面汙損文化局怒喊古蹟不是集章簿

7旬翁呆坐超商　警靠「綽號」幫他找到家

使用率翻倍！高虹安推動敬老卡升級點數800點　議員肯定使用項目全台最豐富

台鹽打造國際級牙膏GMP工廠！年產300萬支搶攻全球市場

從帶團到長照人生！觀光領隊轉行圓夢成功轉職找到第二春

永康中心最大徵才6/14登場　青年出航、婦女再起

新北花海攝影攻略　順遊北海岸景點

鄭小弟弟捐贈215頂救援頭盔守護消防員防汛安全

首度移師鳳山！ 高雄同志大遊行主題曝

更多熱門

相關新聞

退稅要沒了？　日本擬取消外國人免稅

退稅要沒了？　日本擬取消外國人免稅

日本政府與自民黨內部近期浮現新一波財源改革構想，當局正研議取消外籍旅客在日購物的消費稅免稅制度，並考慮調高目前每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」。儘管此舉被視為一種不會增加本國選民負擔的財源方案，卻也有可能對訪日旅遊消費帶來負面影響。

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

台灣觀光百大亮點「暑假玩宜蘭」　住宿滿額免費玩童玩節

台灣觀光百大亮點「暑假玩宜蘭」　住宿滿額免費玩童玩節

咖啡店宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業

咖啡店宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業

恆春旅遊購GO節　住一晚抽汽車！

恆春旅遊購GO節　住一晚抽汽車！

關鍵字：

長照觀光領隊圓夢第二春

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面