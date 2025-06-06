台灣觀光百大亮點「暑假玩宜蘭」　住宿滿額免費玩童玩節

▲「台灣觀光100亮點」8月由宜蘭縣擔任旅遊值星官。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光署推動「台灣觀光100亮點」，其中「環島月月Party」活動，8月份由宜蘭縣擔任旅遊值星官，由於暑假旺季將至，宜蘭縣府也結合2025宜蘭國際童玩藝術節活動，推出「童玩30住宿趣」及童玩專屬宜蘭亮點遊程，結合在地店家優惠及「集卡換好禮」吸客。

「台灣觀光100亮點」8月由宜蘭推出亮點行程，包括「頭城五漁鐵與龜山島」、「礁溪湯圍溝公園與礁溪幾米兔」、「棲蘭神木園區與太平山遊樂區」及「冬山河親水公園與冬山良食農創園區」等9條主題遊程。

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觀光署表示，因適逢童玩30周年紀念，宜蘭也推出「童玩30住宿趣」活動，於7月3日起至8月17日童玩節期間，凡至宜蘭合法旅宿業住宿並憑單筆消費紙本發票或收據滿2000元，可兌換2025宜蘭國際童玩藝術節1人1次進場，童玩節過後則規劃「蘭陽媽祖海上遶境體驗之旅」1至3日遊程。

此外，「台灣觀光100亮點」暑假期間也攜手宜蘭在地商家，包含旅宿、餐飲、農特產及伴手禮，超過150家業者提供多項優惠，並搭配「集卡換好禮」活動，將宜蘭亮點轉化成美麗書籤小卡，並於宜蘭多處代表性景點放置，遊客只要蒐集專屬「亮點小卡」，集滿兩張即可兌換限量好禮，包括1500份在地特色「礁溪金泉水嫩金柑面膜」。

若集滿四張小卡，並將合照上傳至「宜蘭勁好玩」Facebook粉絲專頁，標註指定活動標籤，即可參加住宿券、餐券、套票與伴手禮等抽獎。