批花蓮人盲目投票　在地6年咖啡店：罷免傅崐萁失敗就結束營業

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批花蓮人盲目投票24年　在地6年咖啡店主宣布：罷免傅崐萁失敗就結束營業

▲▼SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲。（圖／翻攝花蓮老宅神級肉桂捲臉書）

▲花蓮老宅神級肉桂捲業者與副總統蕭美琴合照。（圖／翻攝花蓮老宅神級肉桂捲臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮知名咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」5日在臉書發文表示，若罷免花蓮縣立委傅崐萁的行動若失敗，將在8月23日之前結束營業。貼文中透露，創業至今已6年，這或許會是最後一年，「花蓮王不是我一個人造成的。花蓮的經濟跟觀光死掉也不是我一個人造成的。現下花蓮是過去24年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的」。

業者表示，花蓮縣政府長期未善用中央10年內提供的約1000億新台幣補助，以花蓮人口僅約30萬計算，中央補助金額平均每人超過40萬，遠超六都各地每位民眾獲得的補助額度，卻未見有效的基礎建設，目前仍處於公有市場殘破、交通規劃不善、公有停車場不足等問題。

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她進一步提到，花蓮雖擁有豐富的自然資源，但縣政府未能整合民間力量，造成觀光發展受限。

貼文中直言花蓮的現狀「不是任何個人造成的」，而是花蓮人自己用選票選出的結果。她呼籲鄉親重新審視投票行為，並以沖繩為例，強調基礎建設對觀光發展的重要性。

面對罷免行動可能失敗的困境，店主坦言感到悲傷，甚至曾被爸爸質疑「收了多少錢才做這種事」，讓她感嘆「我如果有拿錢，我還在這邊賣什麼咖啡、做什麼肉桂捲」

業者表示，參與罷免行動是為了花蓮與台灣的下一代，「我厭倦了成為只會情緒勒索全台灣、哭窮又卑微的花蓮人」，呼籲鄉親勇敢站出來，投下改變未來的一票。

今天是我回花蓮創業的第六年，也許會是最後一年。 成為連署點的時候我在粉專寫著，如果最終花蓮人沒有思辨（變），那麼我會跟SabiSabi...

SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲發佈於 2025年6月5日 星期四
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