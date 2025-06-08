黃偉哲北海道雙會議長　推銷台南觀光物產、深化台日友誼

▲台南市長黃偉哲赴日參與YOSAKOI索朗祭，並拜會北海道議會議長冨原亮，深化台日友好關係。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲為強化城市外交佈局，7日率團前往日本北海道參與夏日盛事「YOSAKOI索朗祭」，並接連會晤北海道議會議長冨原亮與富良野市議會議長涉谷正文，爭取台南觀光物產能見度，也深化台日交流合作，為城市國際化添磚加瓦。

黃偉哲市長去年首度赴北海道時，即與兩位議長建立良好互動，北海道議會更曾組團參加台南舉辦的台日交流高峰會。此次冨原亮議長特地在假日接待黃偉哲市長，盛讚台南推動交流誠意，並表達期待率團訪台的意願。黃偉哲市長則熱情邀請其參加11月台南旅展、2026年春季賞燈季或國際蘭展，盼延續兩地互訪佳緣。

與日本富良野市議會的互動也成果豐碩。涉谷正文議長近年積極促成雙方農產與教育交流，不僅曾與市長北猛俊共同訪台，去年更成功推廣富良野農產於台南。今年5月更主動採購逾3公噸台南金鑽鳳梨，並由黃偉哲市長贈予富良野高中學生品嘗，台南水果美味在當地大受評價很好。雙方也推動小學生線上互動，計畫擴大教育層級合作，涉谷議長更透露將研議採購台南芒果，並參與台南國際芒果節。

黃偉哲市長強調，城市外交不只是握手合照，更是為台南在國際舞台上爭取機會。他表示，未來將持續透過節慶參展、議會互訪與產業合作，推廣台南觀光物產，打造世代共享的台日友誼橋梁。