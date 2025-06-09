　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本當局正研議取消外籍旅客在日購物的消費稅免稅制度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本政府與自民黨內部近期浮現新一波財源改革構想，當局正研議取消外籍旅客在日購物的消費稅免稅制度，並考慮調高目前每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」。儘管此舉被視為一種不會增加本國選民負擔的財源方案，卻也有可能對訪日旅遊消費帶來負面影響。

根據《日經新聞》報導，有鑑於參院大選將至，朝野各黨紛紛端出減輕國人生活壓力的相關政策，而相比之下，針對外國人加稅的提案較不易引發反彈，因而成為政界關注焦點。

首先被點名檢討的，是針對居住在海外人士在日本購物時所適用的消費稅免稅制度；由於訪日人數增加，過度觀光問題浮現，廢除免稅措施也被認為有助於抑制觀光擁擠現象。

自民黨最高顧問麻生太郎於5月底召開研討會，直言現行免稅制度形同助長大肆掃貨，與日本推動高品質觀光立國的願景不符。他強調，這類消費不見得能活絡地方經濟、創造在地就業機會，且多半集中在都市地區，甚至淪為轉售套利工具。

為此，日本政府原已規劃自2026年11月起導入「退稅型」制度，旅客須在出境時經確認後才可領回稅款，藉此防杜濫用。然而，麻生等人提出異議，認為這種方式只會讓不法手段更加狡猾，無法成為真正有效的對策。

事實上，歐美與亞洲多國早已有類似稅制規範，法國、德國等會於離境時退還部分增值稅，亞洲則有南韓、新加坡實施類似機制，日方此舉也可說是與國際接軌。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本擬提高國際觀光旅客稅（出國稅）的稅額。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，針對訪日外國人加重稅負的另一方案，則是提高國際觀光旅客稅（出國稅）的稅額。目前出國稅為每人1000日圓（約台幣207元），自2019年不分國籍加算於機票價格中，若要僅針對外國人加徵，則需另設新制度。

根據JTB的資料，目前美國出國稅為22.2美元（約台幣665元），埃及為25美元（約台幣750元），澳洲更高達70澳幣（約台幣1366元），與日本相比明顯有差距。

日本財務省於2日公布，2024年度的國際觀光旅客稅收入已創歷史新高，截至4月底，稅收已達481億日圓。若未來出國人數不減，調高稅率將可望帶來更高稅收。

不過，對於廢除免稅制度或調高出國稅，亦有不少相左意見。

英國在2020年脫歐後，廢除了針對外國遊客的增值稅退稅制度，當時市場即傳出奢侈品牌銷售額下滑的聲音，因此外界也擔心日本若跟進，恐影響零售業等產業。

此外，日本政府設定了2030年訪日外國人達6000萬人的目標，較2024年增加逾七成。若認為在日支出負擔過重，恐會打消外國人選擇日本為觀光地的動機。

報導指出，除了中央政府外，地方層面也出現因應觀光過度、提高遊客稅負的趨勢。

大阪府預定自9月起調高住宿稅最多200日圓，徵收門檻從每晚7000日圓下修至5000日圓。京都市也決定將每人每晚的住宿稅上限從1000日圓提高至1萬日圓，預計自2026年3月後實施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　時間地點一次看
33歲女遭毆打「頭壓入水中」　拖入大海慘死
快訊／富商獵豔名單驚見「17位啦啦隊女孩」　經紀人揭真相
台76「6車連環撞」　現場慘狀曝！3人送醫
員旅出人命！　翻船1女死亡
快訊／房東找不到人！　台中33歲女陳屍套房
快訊／沖繩駐日美軍基地爆炸！　4人送醫
台中17歲女高中生失蹤5天！　媽淚尋：額頭有胎記
洋將全走人！　富邦勇士宣布3人離隊
做1類運動「大腸癌死亡率降37%」！　還能防罹癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

印度銀行經理侵占客戶110個帳戶　拿1.5億炒股全虧光

洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓　加州擬提告

日22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺你全家　隨即遭逮

北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

自動駕駛車遭焚毀！洛杉磯暴動　多輛成目標

川普嗆馬斯克是「瘋子」！　親信曝分手內幕：總統難過大於生氣

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

「蜘蛛網行動」可能在台海衝突上演　專家：中國易遭受類似攻擊

購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

快訊／沖繩駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！鄰近彈藥庫　4傷送醫

避免月事影響工作遭扣薪　印度近千名女工「切除子宮」

印度銀行經理侵占客戶110個帳戶　拿1.5億炒股全虧光

洛杉磯暴動「今晚難熬」！川普派國民兵鎮壓　加州擬提告

日22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺你全家　隨即遭逮

北韓「犯這16罪」處死！　3高中生看韓劇遭公開槍決

自動駕駛車遭焚毀！洛杉磯暴動　多輛成目標

川普嗆馬斯克是「瘋子」！　親信曝分手內幕：總統難過大於生氣

花蓮浮屍案逆轉！嫌酒店框出場「殺人棄屍」　落網還鬼扯連千毅

快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

快訊／北市信義區某國小「10歲女學童」遭蜂螫！　現場未發現蜂巢

AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

福特野馬推出「超帥復古套件」！白色元素、格紋座椅氛圍感滿滿

護理師「最討厭1種病人」一票不聽勸　她警告：命大於2000元

飆14K創生涯新高　水手強投柯比：希望這場能成為本季轉捩點

一堆活動、廣告都找「韓籍啦啦隊女孩」　網點出2關鍵：幹嘛不用

遭指是共諜！雙罷劫領銜人怒告許智傑：手機敢不敢讓檢調查？

金賽綸生前小帳遭挖！「爸破產」她獨撐家中經濟　去年9月留遺言：我不再痛苦了

台南76歲婦闖紅燈撞毀30車！　74歲騎士送醫搶救後不治

國際熱門新聞

川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

DJ變臥底　烏「蜘蛛網行動」主謀身份曝

洛杉磯抗議升溫　目擊者曝警「瞄準開槍」

川普擬再派「500名海軍陸戰隊」支援洛杉磯

以色列尋獲遺體　證實哈瑪斯領袖遭擊斃

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

男童誇「好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾

準備登機時聽到雞叫　他見「專屬雞艙」傻眼

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！

誰接任馬斯克？美媒點名5位科技大咖

6小時激戰500男爆紅！她27歲月入583萬

更多熱門

相關新聞

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

即／駐日美軍基地「未爆彈爆炸」！4傷送醫

日本沖繩縣駐日美軍嘉手納基地9日上午驚傳爆炸，而發生爆炸的區域內有美軍彈藥庫。有消息傳出有4人受傷送醫，但詳細情形仍待確認。

22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺全家

22歲風俗妹恐嚇50多歲「男友」！揚言殺全家

北韓「犯這16罪」處死！3高中生看韓劇遭槍決

北韓「犯這16罪」處死！3高中生看韓劇遭槍決

遼寧號航母首次進入南鳥島海域　執行戰鬥機起降

遼寧號航母首次進入南鳥島海域　執行戰鬥機起降

一天放屁500次！國中少女患病　上課狂「洩氣」不敢說　

一天放屁500次！國中少女患病　上課狂「洩氣」不敢說　

關鍵字：

日本觀光旅客稅消費稅日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

颱風可能生成　最新預測路徑曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面