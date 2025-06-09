購物退稅變歷史？　日本政府擬「取消外國人免稅、調高出國稅」

▲日本當局正研議取消外籍旅客在日購物的消費稅免稅制度。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府與自民黨內部近期浮現新一波財源改革構想，當局正研議取消外籍旅客在日購物的消費稅免稅制度，並考慮調高目前每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」。儘管此舉被視為一種不會增加本國選民負擔的財源方案，卻也有可能對訪日旅遊消費帶來負面影響。

根據《日經新聞》報導，有鑑於參院大選將至，朝野各黨紛紛端出減輕國人生活壓力的相關政策，而相比之下，針對外國人加稅的提案較不易引發反彈，因而成為政界關注焦點。

首先被點名檢討的，是針對居住在海外人士在日本購物時所適用的消費稅免稅制度；由於訪日人數增加，過度觀光問題浮現，廢除免稅措施也被認為有助於抑制觀光擁擠現象。

自民黨最高顧問麻生太郎於5月底召開研討會，直言現行免稅制度形同助長大肆掃貨，與日本推動高品質觀光立國的願景不符。他強調，這類消費不見得能活絡地方經濟、創造在地就業機會，且多半集中在都市地區，甚至淪為轉售套利工具。

為此，日本政府原已規劃自2026年11月起導入「退稅型」制度，旅客須在出境時經確認後才可領回稅款，藉此防杜濫用。然而，麻生等人提出異議，認為這種方式只會讓不法手段更加狡猾，無法成為真正有效的對策。

事實上，歐美與亞洲多國早已有類似稅制規範，法國、德國等會於離境時退還部分增值稅，亞洲則有南韓、新加坡實施類似機制，日方此舉也可說是與國際接軌。

▲日本擬提高國際觀光旅客稅（出國稅）的稅額。（圖／記者蔡玟君攝）



此外，針對訪日外國人加重稅負的另一方案，則是提高國際觀光旅客稅（出國稅）的稅額。目前出國稅為每人1000日圓（約台幣207元），自2019年不分國籍加算於機票價格中，若要僅針對外國人加徵，則需另設新制度。

根據JTB的資料，目前美國出國稅為22.2美元（約台幣665元），埃及為25美元（約台幣750元），澳洲更高達70澳幣（約台幣1366元），與日本相比明顯有差距。

日本財務省於2日公布，2024年度的國際觀光旅客稅收入已創歷史新高，截至4月底，稅收已達481億日圓。若未來出國人數不減，調高稅率將可望帶來更高稅收。

不過，對於廢除免稅制度或調高出國稅，亦有不少相左意見。

英國在2020年脫歐後，廢除了針對外國遊客的增值稅退稅制度，當時市場即傳出奢侈品牌銷售額下滑的聲音，因此外界也擔心日本若跟進，恐影響零售業等產業。

此外，日本政府設定了2030年訪日外國人達6000萬人的目標，較2024年增加逾七成。若認為在日支出負擔過重，恐會打消外國人選擇日本為觀光地的動機。

報導指出，除了中央政府外，地方層面也出現因應觀光過度、提高遊客稅負的趨勢。

大阪府預定自9月起調高住宿稅最多200日圓，徵收門檻從每晚7000日圓下修至5000日圓。京都市也決定將每人每晚的住宿稅上限從1000日圓提高至1萬日圓，預計自2026年3月後實施。