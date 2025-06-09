台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

▲台大雲林分院在崙背國小活動中心舉辦「健康崙背十全啓程」社區健康篩檢活動，結合22項醫療服務與諮詢，共湧逾600位鄉親參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院創院130週年，五大分院聯手啟動「社區健康促進列車」，以實際行動走入在地社區，在雲林縣崙背鄉「崙背國小活動中心」舉辦「健康崙背十全啓程」社區健康篩檢活動。聚焦高齡健康議題，與國家衛生研究院合作推動的「HIHOPE十全老人計畫」接軌，結合22項醫療服務與諮詢，共湧逾600位鄉親參與。

活動由台大雲林分院長馬惠明親自主持，並獲多位地方與中央重要貴賓到場支持，馬惠明表示，「十全啓程」，即呼應台大雲林與國衛院高齡健康福祉研究中心攜手推動的「HIHOPE十全老人健康促進計畫」，鎖定長者常見的十大健康風險，包括：心血管、腎臟、營養、骨質、肌力、認知、口腔、聽力、情緒與用藥安全，透過系統性的檢查、衛教與追蹤管理，助長輩邁向理想狀態。

▲健康崙背十全啓程，活動由台大雲林分院長馬惠明親自主持，並獲多位地方與中央重要貴賓到場支持，。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年活動正是響應「健康台灣深耕計畫」中「醫療永續」與「健康平權」的具體實踐，從社區出發、深耕在地，不僅強化民眾健康識能，更落實分級醫療精神，展現臺大雲林作為雲嘉南地區健康燈塔的責任與行動力。

馬惠明進一步指出，台大雲林分院自今年1月1日正式升格為「準醫學中心」，「我們堅信，讓偏鄉也能看到醫療的光，就會看到健康的希望。」馬惠明強調，台大雲林分院將持續以「打造雲嘉平原醫療燈塔」為願景，積極投入醫療服務創新與永續發展，與政府攜手共築健康台灣的願景，落實在每一寸土地上。

▲台大雲林分院在崙背國小活動中心舉辦「健康崙背十全啓程」社區健康篩檢活動。（圖／記者游瓊華翻攝）