67歲婦跌倒「髖骨斷了」　醫：骨鬆悄悄上身不自知

▲骨科主任陳柏翰強調，只要及早關注、持續管理，骨質疏鬆並非無解。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林一名67歲陳太太在家中不慎滑倒，劇烈疼痛無法站立，緊急送往雲林長庚紀念醫院急診，經檢查發現為髖部骨折。骨科主任陳柏翰指出，陳太太年齡稍長，已骨質疏鬆多年，才導致輕微跌倒便引發嚴重後果。所幸透過手術處理與後續的營養、復健介入，目前陳太太狀況逐漸改善，正積極重建行動力。

骨質疏鬆是一種會隨年齡退化、骨骼密度逐漸下降的疾病，特別常見於65歲以上長者及停經後女性。陳柏翰說明，這類患者的骨骼因結構鬆散而容易脆裂，即使日常輕微碰撞也可能導致骨折，此類骨折不僅影響行動能力，更可能導致長期臥床，甚至生活品質急遽下降，嚴重時可能危及生命。

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在臨床上，預防骨質疏鬆可從日常生活做起。首先，均衡攝取含鈣與維生素D的食物，如乳製品、小魚乾、綠葉蔬菜、鮭魚與蛋黃等，皆有助於骨骼健康。此外，維生素D也可透過每日適度日曬來自然生成。若飲食攝取不足，建議可由醫師評估後補充營養品。

運動方面，適度的負重運動對骨骼同樣有益。包括快走、爬樓梯及輕量肌力訓練，皆有助於強化骨質與肌肉，進一步降低跌倒風險。建議民眾每週至少累積150分鐘中等強度運動，有助於維持骨密度與身體協調能力。

陳柏翰提到，對於高風險族群，例如年逾50歲、有家族病史、曾接受類固醇治療、罹患類風濕性關節炎或糖尿病者，陳主任呼籲應定期接受骨密度檢查。若能及早發現骨質流失，即可依個人情況透過調整飲食、運動或藥物介入來控制病情，避免惡化。

目前骨質疏鬆治療藥物分為兩大類，一是抑制骨質流失的藥物，能減緩骨質破壞速度；另一則是促進骨質生成的藥劑，適用於骨折高風險患者。陳主任指出，健保署已擴大補助對象，涵蓋未骨折但已診斷為骨質疏鬆或骨質疏少症的族群，強化初級預防的實踐。

「骨折不是老化的必然結果，而是可以預防的健康危機」，陳柏翰強調，只要及早關注、持續管理，骨質疏鬆並非無解。建議民眾善用醫療資源，至骨科門診諮詢，守護骨骼健康，才能在年老時依然穩健行走、自在生活。