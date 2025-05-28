快訊／花蓮文化局長吳勁毅、科長曾俊翔涉貪　法院裁定羈押禁見

▲花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉嫌貪污，遭檢方聲請羈押禁見 。（圖／翻攝花蓮縣政府網站）

記者王兆麟、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣政府文化局長吳勁毅涉嫌貪污遭搜索約談，檢方訊問後認為吳勁毅與文化設施科長曾俊翔罪嫌重大，聲請羈押禁見，稍早，花蓮地院裁定兩人均羈押禁見2個月。

花蓮地院認為，兩人均屬犯罪嫌疑重大，所涉罪名也都是最輕本刑5年以上重罪，所述內容與其他證人證詞有異，案件尚有許多細節與疑點仍待檢察官調查、釐清，在被告2人所涉犯罪事實查明真相之前，其等為脫免或減輕自己可能面臨之重罪刑責，即有可能利用職務地位或與證人間之情誼，進而湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人而有羈押之原因存在。

法官審酌2人身分地位及與證人、共犯間之利害或情誼關係，依現今科技設備發達程度，若不羈押，難以其他強制處分防免影響證人、共犯供述純潔性或湮滅潛在證據。因此經依比例原則進行衡量，認定有羈押禁見、通信、受授物件必要。

事實上，吳勁毅因遭檢舉公務車私用、小額採購及將軍府標案等涉嫌不法，檢調單位昨(27)日持搜索票，前往吳勁毅位於光復鄉的住家、局長室及文化局等16處進行搜索，並帶回吳勁毅及10餘位相關證人釐清案情。

經檢方訊問後，檢方認為吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有滅證串供之虞，今(28)日向花蓮地方法院聲請羈押禁見，田姓等5名被告，則以3至5萬元不等金額交保，其餘人員請回。