　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

▲世壯運閉幕，輔大競技啦啦隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運閉幕式應援曲惹議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，不過閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。而新北市文化局長張䕒育今（2日）備詢時更指稱，「統一獅就改編台灣尚勇變成統一尚勇」，此話一出，讓中華職棒會長蔡其昌發臉書表示，「是先有統一尚勇，才有臺灣尚勇，誰幫我轉達一下新北市」。文化局晚間也火速發聲明道歉。

針對世界壯年運動會歌曲改編爭議，引起風波，面對議會質詢，張䕒育今日答詢時表示，應援曲會針對場合、對象、活動改編內容，例如「統一獅把台灣尚勇改編成統一尚勇」（實為相反）。不料這句口誤再度在社群媒體上發酵。

也讓蔡其昌發文表示，「是先有『統一尚勇』，才有『臺灣尚勇』，誰幫我轉達新北市府一下，另外改編別人的歌還是要知會授權，特別是在公部門！」。也讓網友留言表示，「公部門應該帶頭守法！」、「統一球迷硬起來」、「新北市政府誰不惹，惹到球迷人數第二多的喵迷」、「獅迷吼起來！」

對此，新北市文化局晚間火速道歉，表示今日在質詢時口誤，將應援曲版本描述錯誤，造成困擾與誤解，虛心檢討，未來在公開發言與相關表述中，會秉持更審慎、精確的態度。

文化局也說，對於應援曲在棒球這項運動中代表的價值、串連的情感，始終心懷敬意，也深刻理解這首歌對球迷與樂迷的意義重大。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南嚴重車禍！「3人受困」無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

台中超巨蛋地點爭奪戰　水湳經貿園區擊敗這5塊地

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

點3官員拒立院備詢搞神隱　國民黨轟「別把請辭當卸責神器」

震撼彈！彰化縣議員吳韋達宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

遭爆「電話騷擾柯建銘」？　羅智強揭真相嗆罷團：不造謠不舒服

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

再次被張員瑛迷倒

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

台中超巨蛋地點爭奪戰　水湳經貿園區擊敗這5塊地

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

點3官員拒立院備詢搞神隱　國民黨轟「別把請辭當卸責神器」

震撼彈！彰化縣議員吳韋達宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

遭爆「電話騷擾柯建銘」？　羅智強揭真相嗆罷團：不造謠不舒服

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

北海道1個月內震度4地震連發　日氣象廳示警要國民「做好準備」

道奇聯名《航海王》狂歡夜！無人機秀魯夫...還可獲限定草帽

國際火線／揮刀劍，斷盟約：馬斯克為何掛冠求去？

STARSHIP新男團還沒出道就－1！　18歲成員「受不了抹黑」退團

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

黃國昌控私用公務車　蔡清祥秀圖打臉了

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

幕後／共軍70船艦＋2航母！全島鏈部署圖曝　5月大操兵一次看

罷免沒幫忙？郭昭巖今送部分連署書給黨部　坦言民眾會怕不敢簽

更多熱門

相關新聞

新北仁愛之家福音堂整修重生　點亮長者心靈之光

新北仁愛之家福音堂整修重生　點亮長者心靈之光

新北市立仁愛之家福音堂建於1986年，為感念基督徒華僑羅麗釧女士捐贈50萬美金興建文康大樓而設立，多年來作為長者重要的信仰中心。然而因地處山區潮濕環境，導致外牆斑駁滲水，加上設備老舊，以及疫情期間避免群聚等因素，福音堂曾暫停使用。近期在野柳福音中心焦瀛臺牧師的協助下，配合仁愛之家進行全面整修，日前正式舉行重新啟用感恩會。

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

魔神樂7局無失分、李勛傑雙長打剋獅

魔神樂7局無失分、李勛傑雙長打剋獅

天兵毒蟲撞保時捷報警　鼻沾白粉露餡

天兵毒蟲撞保時捷報警　鼻沾白粉露餡

新北季軍　古宥承學山本由伸守勝

新北季軍　古宥承學山本由伸守勝

關鍵字：

臺灣尚勇統一獅新北文化局

讀者迴響

熱門新聞

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

《富爸爸》作者示警「股債房」崩盤　籲買1資產

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭當年狗仔跟拍內幕

桌協仍未道歉　9千萬補助恐喊卡

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面