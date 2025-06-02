稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

▲世壯運閉幕式應援曲惹議。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

雙北市政府主辦的2025世壯運日前落幕，不過閉幕典禮一首應援曲「我台灣來欸」遭綠營質疑消音，引發討論。而新北市文化局長張䕒育今（2日）備詢時更指稱，「統一獅就改編台灣尚勇變成統一尚勇」，此話一出，讓中華職棒會長蔡其昌發臉書表示，「是先有統一尚勇，才有臺灣尚勇，誰幫我轉達一下新北市」。文化局晚間也火速發聲明道歉。

針對世界壯年運動會歌曲改編爭議，引起風波，面對議會質詢，張䕒育今日答詢時表示，應援曲會針對場合、對象、活動改編內容，例如「統一獅把台灣尚勇改編成統一尚勇」（實為相反）。不料這句口誤再度在社群媒體上發酵。

也讓蔡其昌發文表示，「是先有『統一尚勇』，才有『臺灣尚勇』，誰幫我轉達新北市府一下，另外改編別人的歌還是要知會授權，特別是在公部門！」。也讓網友留言表示，「公部門應該帶頭守法！」、「統一球迷硬起來」、「新北市政府誰不惹，惹到球迷人數第二多的喵迷」、「獅迷吼起來！」

對此，新北市文化局晚間火速道歉，表示今日在質詢時口誤，將應援曲版本描述錯誤，造成困擾與誤解，虛心檢討，未來在公開發言與相關表述中，會秉持更審慎、精確的態度。

文化局也說，對於應援曲在棒球這項運動中代表的價值、串連的情感，始終心懷敬意，也深刻理解這首歌對球迷與樂迷的意義重大。

