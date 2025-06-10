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社會 社會焦點 保障人權

文資拉警報！明星「小白」去年才走　彰化2壯年海牛一周內病逝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府5年前將「潮間帶牛車採蚵」登錄為無形文化資產，這項源自日治時期的傳統不僅是芳苑鄉的驕傲，更是台灣珍貴的文化瑰寶。然而，這項獨特文化正遭遇嚴峻挑戰，繼去年18歲高齡的明星海牛「小白」離世後，近日又傳出8歲壯年海牛「阿妮」與「叫小賀」在一周內相繼病逝的噩耗，文化傳承岌岌可危。

▲彰化獨特文化資產海牛，近日痛失2頭。（圖／魏清水提供）

▲彰化獨特文化資產海牛，近日痛失2頭。（圖／魏清水提供）

芳苑海牛學校校長魏清水沉痛表示，這兩頭正值壯年的海牛是學校創立初期由眾人集資購入，不僅是重要的文化象徵，更是觀光導覽的主力。牠們疑似感染腸病毒與牛流行熱，出現四肢癱軟、無法反芻等症狀，雖經獸醫全力救治仍回天乏術。

▲彰化獨特文化資產海牛，近日痛失2頭。（圖／魏清水提供）

▲彰化獨特文化資產海牛，近日阿妮(左)與叫小賀(右)陸續死亡。（圖／魏清水提供）

魏清水指出，阿妮在1日載客後突發不適，病情反覆後於4日離世；叫小賀起初看似健康，卻在採蚵返程後迅速惡化，10日不治身亡，目前已送化製所處理。

為了守護這項獨一無二的台灣文化瑰寶，讓這項文化資產持續發光發熱，彰化縣政府透過復育計畫結合「芳苑走走」觀光計畫與王功漁火節等活動，如今海牛的驟逝，面對這場文化危機，彰化縣政府立即啟動應對機制。

文化局承諾將協助申請文化資產局補助，推動飼養技術的紀錄與傳承；動物防疫所已派消毒車進行環境消毒，並將徹查死因，同時加強疫苗接種宣導。

▲彰化獨特文化資產海牛，近日痛失2頭。（圖／魏清水提供）

▲▼海牛阿妮與較小賀癱軟無法反芻，獸醫前往治療。（圖／魏清水提供）

▲彰化獨特文化資產海牛，近日痛失2頭。（圖／魏清水提供）

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