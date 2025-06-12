台鹽打造國際級牙膏GMP工廠！　年產300萬支搶攻全球市場

▲台鹽牙膏GMP製造工廠10日於嘉義布袋啟用，現場貴賓齊聚剪綵，見證MIT牙膏邁向國際。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎戰全球市場、升級MIT口腔清潔實力，台鹽公司斥資近億元在嘉義布袋打造GMP等級牙膏製造工廠，10日正式啟用，該廠具備年產量約300萬支的製造能量，將全面升級牙膏製程與品質控管，邁向國際標準。

啟用典禮邀請布袋鎮長蔡瑋傑、建築師塗志明與台鹽董事長丁彥哲等貴賓剪綵，象徵台灣本土牙膏正式跨足全球競技場。

台鹽董事長丁彥哲指出，公司牙膏系列已成清潔品類隱形冠軍，去年營收佔比逾4成，GMP新廠將進一步提升產能與品質，並導入實驗室檢測、製程監控與環控等國際級標準。他強調，牙膏是預防病從口入的第一道防線，台鹽將以最嚴謹規格守護全民口腔健康，也持續拓展與家樂福、杏一、楓康等通路合作聯名產品，攻佔市場版圖。

台鹽自2000年開發首支含海鹽牙膏至今，累積25年研發實力，旗下產品不僅通過MIT微笑標章、ISO 9001等認證，亦廣受韓國旅客喜愛，成為來台伴手禮熱門選項。2025年新廠將全面升級12款牙膏產品，包含膠原草本、護牙齦與鹹淨系列，並研發抗敏與兒童專業配方，展現台灣牙膏的多元實力與國際企圖。