台鹽攜手璞育推長照送餐　500人次長輩吃到塩麴健康餐盒

▲台鹽公司董事長丁彥哲捐贈塩麴予璞育協會，支持後壁長輩送餐服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司以實際行動落實企業社會責任，4日於台南後壁璞育塾文創園區舉辦捐贈儀式，擴大響應「2025年後壁區長照送餐計畫」，捐出健康調味料「台塩鮮選我塩麴」，由璞育文教協會設計入菜菜單，製成低鈉營養餐盒，將愛心與健康一併送進長者家中，預計將提供500人次長輩受惠，並造福300人次偏鄉學童。

台鹽公司董事長丁彥哲代表捐贈，璞育協會理事長黃雅聖代表受贈，後壁區長李至彬、區農會總幹事林怡歆、銀色大門老人福利協會代表與侯伯里長等人也到場見證，一同為後壁打造共好關懷網。

丁彥哲表示，台鹽致力於「ESG永續經營」，此回特選後壁在地台梗九號米作為塩麴原料，在地採購降低食材碳足跡，也藉此促進偏鄉產銷正循環。此次捐贈行動也結合「一日誌工」計畫，志工隊親自送餐至長者家中，將溫暖與營養直送餐桌。

黃雅聖理事長表示，塩麴富含天然酵素，能減鈉、提味、提升肉質口感，是非常適合高齡者的天然調味料。璞育餐飲團隊特別根據《高齡營養飲食質地手冊》設計雙週塩麴日菜單，強調低鈉、無添加與適口性，期望透過每日一餐照護長輩營養與生活尊嚴。

據悉，「台塩鮮選我塩麴」為台鹽明星產品，由米、水與海鹽發酵製成，無添加、風味自然回甘，不僅煎、煮、炒、拌皆宜，更因選用後壁在地台梗九號米，吃進的是健康，也是對土地與在地農民的支持。產品可於台鹽生技門市、官網及璞育協會通路洽購。