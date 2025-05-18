泰國工廠牆塌釀傷！又見中國鋼筋品牌　竟與曼谷倒塌審計大樓同廠

▲泰國春武里府一間工廠16日發生牆體倒塌事故，其使用鋼筋來自中資企業。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國春武里府一間工廠16日發生牆體倒塌事故，導致一名女性員工受傷、7輛車受損。泰國工業部調查後發現，該棟建築物所使用的鋼筋，恰好與3月曼谷審計署大樓地震倒塌案所用的材料相同，皆來自同一間中資企業，再度引發對劣質建材流入市場的關注。

根據泰媒《曼谷郵報》，事故發生於泰國東部春武里府攀通縣（Phan Thong）一座已營運2至3年的工廠，主要以製造手機殼、平板電腦保護套及皮革用品。當地時間16日上午11時左右，2樓牆體突然倒塌，一名女員工因此受傷送醫，事故同時造成多輛停放車輛受損。

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泰國工業部長艾卡納（Akanat Promphan）當天前往現場視察後，在臉書上發文透露，該座工廠所使用的鋼筋上印有「SKY」品牌標誌，為新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd）所生產，包括20毫米變形鋼筋與9毫米圓鋼筋。他表示，已指示相關單位全面調查牆體倒塌的原因及建材來源。

值得注意的是，新科原鋼業公司亦是今年3月28日曼谷國家審計署（SAO）大樓倒塌事件中，被發現供應劣質鋼筋的製造商。該案起因於緬甸中部規模7.7地震，造成位於泰國曼谷的審計署大樓倒塌。後續調查指出，大樓中約有10%的鋼筋不合格，問題鋼筋正是來自新科原。

▲緬甸8.2強震震垮泰國曼谷審計署大樓。（圖／路透）

資料顯示，新科原鋼業有限公司於2011年登記成立，80%股份由9名中國籍人士持有。該公司去年12月也因旗下位於羅勇府（Rayong）的工廠違反安全規定，被泰國當局勒令停工，顯示其在營運管理及產品品質方面屢次出現爭議。

目前，泰國工業部已展開全面調查，並強調將嚴格查處建材品質不良問題，以防止類似事件再次發生。