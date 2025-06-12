深夜通話是關鍵！　馬斯克與川普「破冰」內幕曝光





▲川普與馬斯克的爭端，似乎即將落幕。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克11日凌晨發文坦承，他抨擊總統川普的一部分貼文「太超過」，並且為此感到後悔。消息人士透露，他9日深夜就已經私下致電川普，而許多共和黨議員及總統盟友都努力促成2人和解。

多名消息人士告訴CNN，在這通關鍵的深夜通話之前，副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）6日分別打給馬斯克，討論他與總統之間的爭端。通話之後，馬斯克就刪除了關於川普的大部分批判貼文，包括認同川普應該被彈劾，以及聲稱川普與「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文章。

周末期間，馬斯克似乎表態支持川普政府在洛杉磯暴動的立場，而他長期支持關閉邊境、阻止非法移民。9日深夜，馬斯克致電川普，電話只持續了幾分鐘。11日，他更進一步在X發文表示「後悔」。

事實上，馬斯克仍是川普「第一麻吉」（first buddy）期間，許多與總統最親近盟友、顧問、共和黨議員，也與這名科技富豪建立了私人關係。2人公開決裂後，他們紛紛私下傳訊息、打電話，試圖讓馬斯克回心轉意，不僅要跟總統和解，還要支持川普主導的稅收預算計畫「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）。

不過，雖然馬斯克接受了這些建議，仍質疑該法案削減開支的力道並不足夠。一名消息人士說，「他確實有所擔憂，但我們全都希望他改變主意。他說的話很有份量。」

此外，白宮官員對於2人修復關係的可能性，抱持開放態度。儘管馬斯克的攻擊，看似導致2人的關係破裂、無法挽回，但總統近日對於馬斯克的態度，並不如一些人預期的那麼嚴厲。

消息人士們也透露，早在范斯和威爾斯6日致電時，這場爭端就已經開始緩解，「馬斯克當時似乎已經開始讓步，而總統也沒有前一天那麼生氣了。」

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