2周內單方面決定關稅稅率　川普點名15國：接受或拉倒

▲川普表示，目前美國正在與大約15個國家進行貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普11日表示，目前美國正在與大約15個國家進行貿易談判，並打算在未來一到兩週內，向各貿易夥伴發送正式信函，單方面設定新的關稅稅率，「你要就接受，不要就拉倒。」

根據《彭博社》報導，川普5日現身華府甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）出席活動時對媒體表示，「某個時間點，我們就會把信寄出去。我想你們也明白，那就是條件書，你要就接受，不要就拉倒。」

Reporter: Would you be willing to extend the deadline for trade talks with these countries?



Trump: I would but I don’t think we’re going to need that necessity. We’re rocking in terms of deals. pic.twitter.com/WXiL4YkBjK — Acyn (@Acyn) June 11, 2025

報導指出，川普語氣相當強硬，當被問及是否願意延長協商期限、給各國更多談判空間時，川普則回應，「我願意考慮，但我不認為會有這個必要。」

《路透社》報導提到，目前美國正在與大約15個國家進行貿易談判，當中包括南韓、日本與歐盟。

不過，外界對川普的話是否真會兌現仍持觀望態度。

事實上，川普早在5月16日就表示，會在「2到3週內」訂出對貿易夥伴的關稅稅率，但至今除與英國達成部分貿易框架外，僅與中國達成關稅暫停協議，其他談判進展有限。