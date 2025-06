2周內單方面決定關稅稅率　川普點名15國：接受或拉倒

▲川普表示,目前美國正在與大約15個國家進行貿易談判。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普11日表示,目前美國正在與大約15個國家進行貿易談判,並打算在未來一到兩週內,向各貿易夥伴發送正式信函,單方面設定新的關稅稅率,「你要就接受,不要就拉倒。」

根據《彭博社》報導,川普5日現身華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)出席活動時對媒體表示,「某個時間點,我們就會把信寄出去。我想你們也明白,那就是條件書,你要就接受,不要就拉倒。」

Reporter: Would you be willing to extend the deadline for trade talks with these countries?



Trump: I would but I don’t think we’re going to need that necessity. We’re rocking in terms of deals. pic.twitter.com/WXiL4YkBjK