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馬斯克害特斯拉變「極右品牌」！法車主提告　車身貼1段話自清

▲特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

電動車品牌特斯拉（Tesla）近期深陷政治風暴與品牌形象危機，執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）鬧翻後，特斯拉股價暴跌，在歐洲市場還面臨消費者提告與政治聯想所帶來的連鎖反應。法國10名透過「先租後買」方案取得特斯拉車輛的駕駛人，已聯合提起訴訟，指控馬斯克的政治言行將特斯拉變成「極右派圖騰」，破壞品牌形象，也使駕駛人承受不必要的社會壓力。

綜合外電報導，這起訴訟由GKA律師事務所代理，該事務所在聲明中指出，「馬斯克的行為使特斯拉品牌汽車轉變為強烈的政治象徵，現已成為名符其實的極右派『圖騰』。原本購買特斯拉是出於對創新與環保的支持，如今卻變成政治對立的焦點，令消費者感到非常失望。」

提告律師克魯格曼（Patrick Klugman）與德赫爾（Ivan Terel）表示，原告皆為使用特斯拉租賃方案的駕駛人，租期約4年，期滿可選擇買斷。他們認為馬斯克的個人言行與品牌綁定，導致特斯拉形象受損，進而構成「具體且直接的傷害」。他們要求巴黎商業法院宣布終止原告與特斯拉的租賃契約，並命令
特斯拉支付訴訟相關費用。

馬斯克近來因加入川普政府成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）以及公開聲援德國極右政黨另類選擇黨（AfD），引發廣泛爭議。今年1月他曾在活動中做出疑似納粹敬禮的手勢，儘管他辯稱這是表達「心與你們同在」，仍遭批評。

政治爭議的連鎖效應已衝擊特斯拉在歐洲的銷售。數據顯示，今年以來，特斯拉在歐盟的銷售量幾近腰斬。除了受到中國比亞迪等競爭對手低價擠壓、產品線創新不足外，馬斯克的極端政治立場更是造成抵制的主因。部分特斯拉展示間與車輛遭破壞，法國土魯斯（Toulouse）3月即發生12輛特斯拉遭縱火焚毀事件。有車主回報，僅因駕駛特斯拉就遭路人辱罵，有人更在車輛貼上「這車是我在馬斯克發瘋前買的」字樣，以示與馬斯克切割。

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