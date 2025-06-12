川普關稅效應還沒爆？　小摩CEO示警：美國經濟可能「很快惡化」

▲摩根大通執行長戴蒙。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近來大動作加徵關稅，摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，儘管目前經濟數據看起來還不錯，但隨著加徵關稅的政策持續發酵，「數字可能很快就會變壞。」

根據CNN報導，戴蒙11日在紐約參加摩根士丹利（Morgan Stanley）舉辦的美國金融會議時直言，「你很快就會看到實質數據，而我認為這些數據很可能會開始惡化。」雖然川普的關稅政策目前尚未對通膨率與就業等月度經濟數據造成明顯影響，但如果狀況改變，經濟很可能會陷入衰退。

戴蒙提到，華爾街這陣子都在關注，是否有任何跡象顯示美國經濟可以撐過川普關稅政策引發的混亂，儘管市場仍籠罩在高度不確定性中。不過，關稅對企業決策、招聘與通膨的真正影響，恐怕還要幾個月後才會全面浮現。

他表示，雖然消費者信心與股市自4月初的不確定高峰期以來已有所回穩，但他也提醒大家，不論是「消費者信心還是企業看法」，都不是判斷經濟轉折點的關鍵，真正要看的還是「硬數據」，例如就業成長與通膨指標。

戴蒙預測，就業率可能會小幅下滑，通膨可能會稍微上升，「目前除了市場情緒，你還看不出什麼實質變化，也許到了7月、8月、9月、10月，才會開始看出來這些政策到底有沒有影響？我猜多多少少會有，但希望不會太嚴重。」

雖然最新的消費者物價指數（CPI）顯示，5月的通膨率比預期還要低，不過戴蒙仍表示，他對通膨與經濟成長的前景抱持擔憂，因為川普的加徵關稅與遣返移民政策可能會導致變數。

他也認為，美國移民人數減少可能對經濟帶來不利影響，這其中有太多變動因素，「這些『但書』都是真實存在的，我並不是在唱衰，貿易、經濟、地緣政治之間像板塊一樣不斷移動，結構非常複雜。」

不過戴蒙強調，關稅可能會擾亂經濟節奏，但還不至於讓整艘船沉下去，「我不會過度擔心這些短期波動，除非是那種影響重大的事件，比如軍事同盟或全球經濟聯盟，這些才是真正關係到美國未來的重大議題。」