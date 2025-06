馬斯克後悔了！　承認發文嗆川普「太超過」

▲ 馬斯克5月底卸下川普政府職務。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克5月底離開聯邦政府後,因預算與稅收法案和總統川普公開決裂,昔日兄弟情不再。不過馬斯克11日公開發文認錯,坦承有些貼文「太超過」,對此感到後悔。

綜合CNBC等外媒,兩人間的嫌隙起因於馬斯克反對川普主導的稅收預算計畫「大而美法案」(One, Big, Beautiful Bill),雙方各自在自家社群平台X和Truth Social隔空互嗆,川普甚至暗示可能終止對馬斯克公司的政府合約與補助,加劇市場對特斯拉(Tesla)與SpaceX業務前景的憂慮。

不過馬斯克7日已刪除部分使衝突升溫的X貼文,包括聲稱川普與「淫魔富商」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有關的文章,11日稍早更發文坦承,「我對上周有關川普總統的部分貼文感到後悔,那些文太超過了」,並標記川普帳號,川普對此則尚未回應。

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.