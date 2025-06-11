馬斯克後悔了！　承認發文嗆川普「太超過」

▲ 馬斯克5月底卸下川普政府職務。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克5月底離開聯邦政府後，因預算與稅收法案和總統川普公開決裂，昔日兄弟情不再。不過馬斯克11日公開發文認錯，坦承有些貼文「太超過」，對此感到後悔。

綜合CNBC等外媒，兩人間的嫌隙起因於馬斯克反對川普主導的稅收預算計畫「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill），雙方各自在自家社群平台X和Truth Social隔空互嗆，川普甚至暗示可能終止對馬斯克公司的政府合約與補助，加劇市場對特斯拉（Tesla）與SpaceX業務前景的憂慮。

不過馬斯克7日已刪除部分使衝突升溫的X貼文，包括聲稱川普與「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文章，11日稍早更發文坦承，「我對上周有關川普總統的部分貼文感到後悔，那些文太超過了」，並標記川普帳號，川普對此則尚未回應。