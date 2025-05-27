　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Threads爆紅「迷你自動販賣機」超商開賣　投幣真的會掉飲料　

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準網友對「小廢品」、「微縮模型」愛好，國民品牌黑松近來慶祝100周年，推出「迷你飲料自動販賣機」公仔，用1:18比例縮小，預計在便利商店加價購，不料有網友搶先買到開箱，馬上在社群平台Threads爆紅掀起話題，紛紛留言詢問。

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲「迷你黑松飲料自動販賣機」公仔盒玩爆紅。（圖／業者提供）

●「迷你自動販賣機」全家加購

黑松近來神還原實體自動販賣機，以1:18比例打造「迷你版黑松飲料自動販賣機」盒玩，讓販賣機變成僅有手掌大小的收藏品。有網友在全家買到後搶先開箱，發現真的能投幣，投入1元或5元，按下開關真的有「迷你飲料」掉落，內附黑松沙士、FIN、韋恩特濃咖啡，3款熱銷飲品的迷你瓶身。

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲黑松「迷你自動販賣機」可在全家便利商店加購。（圖／業者提供）

黑松表示，此波慶祝100周年，推出多款萌度破表紀念商品，並與不同通路合作，推出限定款式。「迷你自動販賣機公仔」在全家便利商店推出，5月28日起凡購買任兩件黑松品牌飲料，即可用149元加購，外盒呼應100周年主題「黑松100．轉動．感動」，兼具紀念意義與設計巧思。

▼網友在Threads上分享投幣真能掉出飲料。

在 Threads 查看

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲黑松×TOMICA推出「經典復刻運輸車」在7-11加購。（圖／業者提供）

●「復刻運輸車」7-11加購

另一款話題限量周邊，是黑松×TOMICA推出「台灣黑松經典復刻運輸車」，預計在7-ELEVEN限量加購。2020年黑松與日本第一合金車品牌TOMICA，曾推出聯名小車掀起瘋搶熱潮，今年再度聯手打造復刻運輸車。

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲「復刻運輸車」重現藍白色車身、軍綠色車篷，造型懷舊。（圖／業者提供）

「復刻運輸車」以1960至1970年代黑松飲料運輸用三輪貨車為原型設計，重現藍白色車身、軍綠色車篷的懷舊外型，車身印製經典瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣，象徵承載了走入街巷、陪伴無數家庭的共同記憶。凡到7-11 購買黑松飲料任兩件，即可加價229元入手。

●「紓壓捏捏罐」全家加購

第3款周邊主打紓壓療癒，以黑松沙士為外型打造捏不爆的「紓壓捏捏罐」，還原罐裝沙士造型，搭配柔軟彈性十足的捏捏樂，兼具趣味、釋放壓力功能。消費者可到全家便利商店，購買任兩件黑松飲料，即可以79元加購。

▲▼黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

▲另一款周邊「紓壓捏捏罐」主打療癒紓壓。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南半球掀「迎面撞擊挑戰」風潮！　19歲少年成首名死者
科技男年薪150萬！嬌妻卻激戰月薪2.8萬鮮肉
一家3口全罹癌！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣
快訊／辜仲諒遭重判7年8月　法院再裁定他須受電子監控
劇烈雨勢「籠罩全台」時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Threads爆紅「迷你自動販賣機」超商開賣　投幣真的會掉飲料　

超商果昔被讚「秒回日本」！萊爾富擴大500門市開賣　新口味解鎖

粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

頂呱呱端午限定餐狂殺79折起　炸雞桶、呱呱包優惠一次看

超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家多款新品開賣

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」　全家甩油健康餐熱賣1.5倍

你喝的是中國製啤酒嗎？知名品牌全上榜「中國補貼數十億」大量銷台

漢堡王國王日「雙堡199元」開跑　華堡、海老牛肉堡任選

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

Threads爆紅「迷你自動販賣機」超商開賣　投幣真的會掉飲料　

超商果昔被讚「秒回日本」！萊爾富擴大500門市開賣　新口味解鎖

粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

頂呱呱端午限定餐狂殺79折起　炸雞桶、呱呱包優惠一次看

超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家多款新品開賣

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」　全家甩油健康餐熱賣1.5倍

你喝的是中國製啤酒嗎？知名品牌全上榜「中國補貼數十億」大量銷台

漢堡王國王日「雙堡199元」開跑　華堡、海老牛肉堡任選

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

12年生涯首次　「地表最強投」迪格隆單場0K賽後談原因

曾是選秀冠軍　半百男星駐唱「單場竟獲13.8萬小費」太驚人

高雄警恫嚇「全家收押」逼認性侵　洗車工無罪確定全因這理由

知本百公頃土地閒置多年　議員建議引進高科技產業帶動發展

花東優惠票傳僅95折　立委黃建賓提3大不足要求中央加碼

愛賭又吸毒卻勸不聽！他遭好友圓椅狂砸...打破脾臟大出血身亡

科技男年薪150萬！嬌妻卻偷吃月薪2.8萬鮮肉　「不戴套」變鐵證

泥醉女遭抬入房間　男扒光衣服相處「17分鐘」...當場被帶走

ALL EYES ON ONE GOAL　TPBL季後賽主視覺曝光

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

消費熱門新聞

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

中國製啤酒「中國補貼數十億」大量銷台

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

全家推「蒸的粽子包」　連假優惠一次看

本村炸雞韓式炸雞堡買1送1只有1天

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

麥當勞家家酒組玩具2.0只送不賣

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

漢堡王國王日雙堡下殺199元

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」

兩大超商「世界牛奶日」優惠！

達美樂披薩買1送2限時10天開跑

更多熱門

相關新聞

兩大超商「世界牛奶日」優惠！

兩大超商「世界牛奶日」優惠！

7-ELEVEN首創線上捐款捐物「公益訂閱制」，以數位化系統協助社福團體募款、物資分配，解決傳統募款流程的繁瑣問題。公益平台「把愛找回來」也推出全新「鮮乳周到」，讓民眾在線上定期定額認捐，透過每月300元捐款，幫助弱勢孩童有鮮乳喝，營養不間斷。

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」

全家推「蒸的粽子包」　連假優惠一次看

全家推「蒸的粽子包」　連假優惠一次看

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

關鍵字：

自動販賣機微縮模型黑松全家7-11黑松自動販賣機

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面