Threads爆紅「迷你自動販賣機」超商開賣　投幣真的會掉飲料　

▲黑松推出100周年紀念周邊「迷你自動販賣機」爆紅。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準網友對「小廢品」、「微縮模型」愛好，國民品牌黑松近來慶祝100周年，推出「迷你飲料自動販賣機」公仔，用1:18比例縮小，預計在便利商店加價購，不料有網友搶先買到開箱，馬上在社群平台Threads爆紅掀起話題，紛紛留言詢問。

▲「迷你黑松飲料自動販賣機」公仔盒玩爆紅。（圖／業者提供）

●「迷你自動販賣機」全家加購

黑松近來神還原實體自動販賣機，以1:18比例打造「迷你版黑松飲料自動販賣機」盒玩，讓販賣機變成僅有手掌大小的收藏品。有網友在全家買到後搶先開箱，發現真的能投幣，投入1元或5元，按下開關真的有「迷你飲料」掉落，內附黑松沙士、FIN、韋恩特濃咖啡，3款熱銷飲品的迷你瓶身。

▲黑松「迷你自動販賣機」可在全家便利商店加購。（圖／業者提供）

黑松表示，此波慶祝100周年，推出多款萌度破表紀念商品，並與不同通路合作，推出限定款式。「迷你自動販賣機公仔」在全家便利商店推出，5月28日起凡購買任兩件黑松品牌飲料，即可用149元加購，外盒呼應100周年主題「黑松100．轉動．感動」，兼具紀念意義與設計巧思。

▼網友在Threads上分享投幣真能掉出飲料。

▲黑松×TOMICA推出「經典復刻運輸車」在7-11加購。（圖／業者提供）

●「復刻運輸車」7-11加購

另一款話題限量周邊，是黑松×TOMICA推出「台灣黑松經典復刻運輸車」，預計在7-ELEVEN限量加購。2020年黑松與日本第一合金車品牌TOMICA，曾推出聯名小車掀起瘋搶熱潮，今年再度聯手打造復刻運輸車。

▲「復刻運輸車」重現藍白色車身、軍綠色車篷，造型懷舊。（圖／業者提供）

「復刻運輸車」以1960至1970年代黑松飲料運輸用三輪貨車為原型設計，重現藍白色車身、軍綠色車篷的懷舊外型，車身印製經典瓶蓋LOGO與「謝謝愛用」字樣，象徵承載了走入街巷、陪伴無數家庭的共同記憶。凡到7-11 購買黑松飲料任兩件，即可加價229元入手。

●「紓壓捏捏罐」全家加購

第3款周邊主打紓壓療癒，以黑松沙士為外型打造捏不爆的「紓壓捏捏罐」，還原罐裝沙士造型，搭配柔軟彈性十足的捏捏樂，兼具趣味、釋放壓力功能。消費者可到全家便利商店，購買任兩件黑松飲料，即可以79元加購。

▲另一款周邊「紓壓捏捏罐」主打療癒紓壓。（圖／業者提供）