Coupang酷澎618超夏殺購物節6/1首波滿額優惠開跑　攜手台灣百事推話題新品多力多滋香菜、咖啡口味

▲Coupang酷澎618超夏殺購物節6月1日首波滿額優惠開跑。

消費中心／綜合報導

還在煩惱618購物節該上哪買最划算？美商Coupang酷澎今年強勢推出【618超夏殺購物節】，不只價格驚喜，滿額再折扣，讓你輕鬆買好、買滿、買到爽！

6月1日一日限定！全站滿千折百 超殺優惠熱烈開跑 6月1日，Coupang酷澎將祭出超狂「滿千折百」全站優惠，消費者只要單筆滿1,000元並領取折價券，即可現折100元，每帳號限用一次。緊接著，6月2日至6月5日也將推出指定品牌商品「單筆滿1,000元現折100元」優惠（每帳號每日限用1次）。購物節期間還有更多好康將陸續揭曉，敬請期待！

首波零食超夏殺Coupang酷澎合作台灣百事官方上架全系列休閒食品。社群討論度超高、一包難求的Doritos多力多滋香菜口味、咖啡口味一併到貨Coupang酷澎，6月9日起每日開放限量搶購，搭配期間滿額現折輕鬆買，休閒歡聚時光焦點非你莫屬。

▲Coupang酷澎全站6月1日一日限定滿千折百，另台灣百事系列滿499元有機會抽萌趣Lay's樂事長頸鹿附蓋收納盒。

▲新奇系Doritos 多力多滋香菜口味、咖啡口味，6月9日起Coupang酷澎開放每日搶購。

超夯零食限量開賣：Coupang酷澎攜手台灣百事帶來味覺新驚喜

台灣百事為本地休閒食品與飲料領導品牌，銷售品牌包括Lay's樂事洋芋片、Doritos多力多滋、奇多、話匣子等，豐富每一個歡聚休閒時刻。

6月1日 起於Coupang酷澎消費台灣百事系列單筆滿499元，前20筆訂單就有機會抽萌趣Lay's樂事長頸鹿附蓋收納盒，數量有限送完為止。優惠及抽獎活動內容以Coupang酷澎網站為主。

2025年討論聲量最高的零食之一，非Doritos多力多滋香菜口味莫屬！自曝光以來，網路上掀起香菜控狂風潮，打開包裝即湧現撲鼻而來的濃郁香菜味，綠色餅片咬下，勁！脆！香！濃烈的香菜味在口中爆發，結合微辛辣口感，讓喜愛香菜獨特風味的人徹底淪陷。Coupang酷澎同步上架全新 Doritos多力多滋咖啡口味，一入口咖啡香氣馥郁，顛覆對傳統玉米片的想像。6月9日 起，Coupang酷澎限量開賣Doritos多力多滋香菜口味與咖啡口味[註]，數量有限，售完為止，香菜派與新奇系零食愛好者千萬別錯過，一起用味蕾見證零食界的奇蹟時刻！



※ Doritos多力多滋香菜口味與咖啡口味為Coupang酷澎限量發售，實際開賣日期、數量與商品資訊請以Coupang酷澎網站為準。