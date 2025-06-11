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「投資100萬賺250萬」又見詐騙廣告　警扮金主逮車手

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手。（圖／警方提供）

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑分局芳苑派出所日前在網路巡邏時，發現一則標榜「貿易融資」的投資廣告，內容聲稱短期內可獲利1.5倍，投資100萬元即可賺取250萬元，手法有別於一般股票或虛擬貨幣詐騙，引起警方注意。員警假扮投資人與對方聯繫，詐騙集團要求面交現金，雙方約定10日中午在台中市大里區一家娃娃機店交易，逮捕1名53歲李姓面交車手。

芳苑派出所所長冀緜長日前率領警員蔡佳修等3人前往現場埋伏，待一名李姓男子現身取款時，當場將其逮捕。警方在李男身上查扣1支手機、2張偽造的「宏漢資本股份有限公司」投資收據、2份假合約、藍芽耳機及高鐵車票等證物。李男供稱，自己是首次擔任車手，僅依指示收取款項，每趟可獲5千元報酬，對詐騙細節並不清楚。

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手。（圖／警方提供）

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手。（圖／警方提供）

警方調查發現，詐騙集團冒用「宏漢資本公司」名義行騙，實際上該名稱與合法的「宏漢貿易公司」相似，企圖魚目混珠。進一步查證發現，網路上已有民眾反映遭假投資詐騙，並留言提醒該公司名稱遭盜用。詐團以「貿易融資」為幌子，標榜「高報酬、零風險」，利用偽造文件取信被害人，誘使他們投入大筆資金。

芳苑分局分局長宋俊良表示，警政署自4月1日起推動「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾主動檢舉詐騙，成功逮捕車手者可獲5萬元獎金。新修正的《詐欺犯罪危害防制條例》已正式實施，不僅提高詐欺刑責，車手還可能面臨巨額賠償。
宋俊良呼籲，任何標榜「穩賺不賠、快速回本」的投資都可能是詐騙，民眾應提高警覺，並多方查證資訊來源，切勿輕信來路不明的投資管道，以免上當受騙。

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手。（圖／警方提供）

▲彰化芳苑警扮金主抓詐騙車手當場查扣現金及證物。（圖／警方提供）

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