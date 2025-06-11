桃園婦遭詐40分鐘前匯出1200萬　警艷陽下奔300米攔阻

▲桃園市一名家庭主婦被假檢警詐騙要匯1800萬元「監管」，員警前往勸阻。（圖／八德警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名48歲林姓家庭主婦遭假檢警詐騙欲匯款600萬元，為機警行員查覺有異通報警方，員警到場得知林女已於40分鐘前在附近銀行匯出1200萬元，立即二話不說在艷陽下300米衝刺前往通知，幸在行員協助下通知受款銀行攔阻成功。

八德分局四維派出所於10日下午13時許，接獲八德區介壽路上銀行通報，有民眾要匯款600萬元，在行員關懷詢問下察覺有異，趕緊通報警方前來攔阻。員警蔡承歷、林榮智立即到現場關心詢問，林女不願透露匯款用途，幸好在員警耐心解說勸導下，林女才說出是接獲一通未顯示號碼來電，對方聲稱是苗栗縣一家郵局人員，謊稱有人拿取林女雙證件資料辦領金融卡並欲盜領保險金。

▲▼員警蔡承歷得知林女在40分鐘前才匯出1200萬元，在艷陽下300米衝刺前往攔阻。（圖／八德警分局提供）

接著詐團將電話轉接給假檢警單位，假警察佯稱林女已涉及刑事案件，需代保管財產，林女依詐團指示先至介壽路一段的銀行匯出1200萬元，再至介壽路一段另一間銀行要匯款600萬元，所幸在行員的關懷提問下發現疑似詐騙，員警蔡承歷得知林女於40分鐘前已匯出1200萬元，在艷陽下300米衝刺前往攔阻，最終在行員協助下，通知受款銀行將1200萬元拖延撥款，成功保住林女財產。

八德警分局呼籲，檢警不會要求監管帳戶或保管金錢，民眾如遇不明來電務必謹慎查證，亦可撥打110或165反詐騙專線求助，以免受騙上當。