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電腦科技公司變詐騙水房！虛擬幣洗錢A走5169萬　8嫌起訴

▲▼破獲一起的大型虛擬貨幣詐騙集團。（圖／記者楊永盛攝）

▲台中市北屯區一家科技公司，實際上是詐騙集團的水房據點。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／新竹報導

竹檢破獲大型虛擬貨幣詐騙集團！該集團於大陸廈門地區策劃詐騙，利用通訊軟體指揮，並在台以電腦科技公司作為偽裝，實則作為詐騙資金流轉與車手調度中樞，再以假幣商之名安排面交，誘騙被害人交付現金後，立即以電子錢包轉帳形式掩飾金流，使被害人誤信完成合法泰達幣交易。檢方自2024年11月至今年5月間，指揮新竹縣政府警察局橫山分局與新竹縣政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊，執行四波查緝行動，成功破獲詐團，全案共拘提10人，將主嫌及共犯等6人聲押獲准，並起訴8人，清查出53位被害人，總詐騙金額高達5169萬元。

據了解，該集團由張、蔡在境外之大陸地區規劃、制定詐團的規章及教戰手冊，負責接洽境外俗稱「盤口」的機房集團，張又負責在境內之臺灣地區籌組車手人員，並指示吳以其所經營位於台中市北屯區「旭○寰公司」作為水房據點，招募其公司員工多人作為面交取款及收水車手。

另由詐欺集團「控臺」人員，透過TELEGRAM（俗稱「飛機」）及FACETIME等通訊軟體串接配合之車手集團及盤口之成員，依照盤口成員所提供被害人遭騙相約面交款項的派單資料（俗稱水單），彙整被害人遭詐欲行兌換之泰達幣（英語：Tether，貨幣代號USDT，俗稱「U幣」），總額提供與吳，再由吳聯繫其所配合姓名年籍不詳之成年幣商集團人員，將泰達幣（USDT）總額匯入面交車手所使用之特定電子錢包地址內，再將派單資料（包含時間、地點及兌幣金額）傳送與面交取款車手。

直到詐團對被害人實行詐術，被害人依指示交付遭詐騙款項與假冒幣商的面交車手後，面交車手即當場將泰達幣匯入本案詐欺集團提供予被害人使用之電子錢包地址，並將被害人所交付之詐騙現金款項親自或透過吳所指揮的收水人員交與水房窗口吳收受。

吳每週發放取款總額0.5%或0.6%給負責擔任面交車手取款，總額0.2%予負責擔任收水之人員、每日3000元至
5000元現金給負責擔任面交車手的司機，吳再依交易之泰達幣數量從中獲取新臺幣與泰達幣0.1％匯差報酬後，將現金點收後轉交「姐」所指派之收款人員，並由「盤口」等機房集團自其獲利之詐騙款項總額中分派總收款1.5%之利潤予張、蔡及吳，以此方式營造面交車手僅係單純幣商而與被害人完成虛擬貨幣交易之假象，藉此掩飾詐欺犯罪所得款項來源、去向，而隱匿該等財產犯罪之所得。以此方式配合詐欺集團詐得5169萬元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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