鄭光遠「月降薪20萬」接掌台鐵董座　陳世凱：首位專業經理人

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長鄭光遠預計6月底前接掌台鐵，月薪從39萬降為19萬元，毅然承擔起改革台鐵重任。交通部長陳世凱表示，鄭光遠是台鐵首位專業經理人，台鐵運量一天接近70萬人次，公司化是否能成功無比重要，感謝鄭光遠願意協助台鐵改革。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

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交通部長陳世凱今日下午公布一波人事調整，現任高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董座，行政院政務委員史哲則將轉任高鐵董事長；台鐵總經理則由現任總經理馮輝昇續任，高鐵資深副總陳惠裕升任總經理。

陳世凱說，感謝鄭光遠願意協助未來台鐵的改革，台鐵公司化已經第二年，公司化能否成功，需要專業經理人協助，鄭光遠也是台鐵公司首位專業經理人，他不是台鐵體系出身，在海運、航空、高鐵的經歷非常資深，從資深的交通人角度來協助台鐵改革，相信能做得很好。

陳世凱強調，對交通部來說，台鐵是很重要的單位，高鐵一天運量約20萬人次，台鐵一天運量約60多萬、接近70萬人次，日運量是高鐵的3倍，是台灣最重要的運具，公司化歷程能否成功無比重要，需要專業經理人，感謝鄭光遠願意協助台鐵改革。

此外，台鐵總經理由馮輝昇續任。陳世凱說，馮輝昇在台鐵待了幾年，也是從其他單位進入，未來台鐵要成功，需要更多各界的力量進入。

▲高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董座。（資料圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空擁有多元經驗。鄭光遠在高鐵籌備階段曾參與規劃、興建，階段性任務結束後回任長榮航空董事長。

103年因高鐵爆發財務危機，交通部向時任長榮集團總裁張榮發借將，鄭光遠臨危授命擔任台灣高鐵執行長，協助度過難關，成功帶領公司穩定營運，如今單日平均旅運量高達22萬人次，成績斐然。

台鐵公司總經理馮輝昇在台鐵公司化前，任職台灣鐵路管理局副局長，強化營運安全、優化App購票系統等，公司化後擔任總經理，推動數位轉型與智慧化運輸發展。