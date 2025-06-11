史哲「還沒進高鐵董事會」卻接任董座　立委批程序顛倒

▲行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院政務委員史哲將轉任高鐵董座，酬庸質疑聲浪不斷，立委今質疑高鐵董事長必須是董事會成員，高鐵董事會成員還沒有史哲，卻先收到他就任董事長派令，程序顛倒。交通部表示，行政院今已核定史哲接任高鐵董座，未來他將以航發會董事代表身分進入董事會。

雙鐵人事大風吹，現任高鐵董事長鄭光遠將降薪接任台鐵董座，承擔改革重任，行政院政務委員史哲則將轉任高鐵董事長，月薪近40萬元，交通部長陳世凱預計下午3點親自發布該人事案，台灣高鐵公司今天下午也將召開董事會。

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立委黃健豪今在立法院交通委員會質詢時表示，現任高鐵董事長鄭光遠為高鐵董事會中的航發會代表人，目前高鐵董事會成員沒有史哲，史哲是具備董事會何身分擔任董事長？

黃健豪指出，高鐵董事長應具備幾個資格，包括具企業管理專才，現任職務跟業務有密切關係，或投資機構的董事長或總經理，史哲適用哪一條？要擔任高鐵董事長之前，要先是高鐵董事會成員，但卻是先收到史哲擔任高鐵董事長的派令，但董事會成員還沒有這個人，程序顛倒。

交通部政務次長陳彥伯表示，相關人事案，高鐵公司董事會後續會有推派指定的程序，史哲有專業能治理公司，把公司治理好最重要。

交通部政務次長伍勝園則說明，要接任高鐵董事長必須有高鐵董事身分才可以，他今天已看到公文，行政院今天已核定史哲接任董事長，未來將指派史哲以航發會董事代表身分進入高鐵董事會。