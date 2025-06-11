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史哲6月底接任高鐵董座　陳世凱駁酬庸：他是城市行銷開創者

▲▼交通部長陳世凱 。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱 。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長鄭光遠將接掌台鐵，行政院政委史哲轉任高鐵董座，6月底前上任，不過史哲無交通經歷，酬庸質疑不斷，交通部長陳世凱今親上火線宣布人事案，強調史哲在高雄市擔任副市長5年，督導交通局，參與高雄捷運、輕軌，更是城市行銷的先行者和開創者，有25年政務官經驗，對民間公司來說是重要的領導力。

雙鐵人事大風吹，現任高鐵董事長鄭光遠將降薪接任台鐵董座，承擔改革重任，行政院政務委員史哲則將轉任高鐵董事長，月薪近40萬元，交通部長陳世凱今天下午3點親自發布人事案，宣布鄭光遠接任台鐵公司董事長、馮輝昇續任台鐵公司總經理，其中鄭光遠為台鐵首個專業經理人；另行政院政委史哲接任高鐵董事長，高鐵副總陳惠裕升任總經理。

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陳世凱表示，高鐵董座一職則拜託行政院政委史哲接任，思考點是下階段高鐵運量、運能、安全和精準度有信心情況下，需要提升整體旅客更好體驗和運輸文化，行銷要更擴展；史哲過去在高雄城市行銷，是先行者，也是開創者，高雄演唱會經濟是他在高雄推動，行銷能力有目共睹，史哲過去20幾年政務經驗，能幫助高鐵前進。

陳世凱表示，史哲的第二個重要任務，就是高鐵北延、南延，史哲曾擔任副市長，這次高鐵延伸案有一段在高雄市，史哲可協助高鐵跟政府串接。

針對外界對史哲的質疑，陳世凱說，有人說史哲沒有交通經驗，他在高雄擔任5年副市長，督導交通局，高雄捷運和輕軌都參與其中，他有25年政務官經驗，在任何民間公司都是重要的領導經驗，不應該有這樣誤解。

此外，高鐵總經理則由資深副總陳惠裕升任，陳世凱說，陳惠裕是高鐵成立以來，從基層做起，也是首位從基層做起的總經理，是跟高鐵一起成長的重要幹部，未來高鐵要迎接新車，安全維修系統是重點，高鐵維修部門可說是他成立的，一路以來他都在維修部門，未來安全、維修等技術層面都要拜託他協助。

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