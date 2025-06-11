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民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦痛批「無恥」是非自在人心

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

不只民進黨立委沈伯洋遭爆料，父親沈土城公司大賺上億「紅錢」，民進黨柯建銘、鄭麗君、黃捷、張宏陸、顧立雄也被點名親屬在大陸賺人民幣。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日也回應，台灣輿論對其進行批評，說明民眾的眼睛是雪亮的，是非自在人心。「我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。」

中廣前董事長趙少康5日曾指出，除了沈伯洋爸爸從大陸賺錢，接受美英資助，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，包括行政院副院長鄭麗君的先生、綠委柯建銘的兩個兒子、張宏陸的妻子跟弟妹、黃捷的媽媽、國防部部長顧立雄的萬國法律事務所、何志偉家族陽信銀行。

對此，陸媒今日也提出質疑，「民進黨這些人一方面操縱意識形態搞反中抗中，另一方面在大陸賺得盆滿鉢滿，是典型的兩面人騙錢騙選票，請問發言人對此有何評論？」

朱鳳蓮指出，「沈伯洋之流大肆的煽動『反中』、鼓吹『台獨』，純粹是為了謀取個人私利，那麼為了追逐個人利益，而不惜損害廣大台灣同胞的利益福祉，卑鄙無恥。」

朱鳳蓮強調，「台灣輿論對其進行批評，說明民眾的眼睛是雪亮的，是非自在人心。我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。」

趙少康日前也點名，除了沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，大家熟悉的鄭麗君的先生、柯建銘的兩個兒子、張宏陸的妻子跟弟妹、黃捷的媽媽、顧立雄的萬國法律事務所、何志偉家族的陽信銀行等。

趙少康認為，賺大陸的錢沒有問題，生意人本來就是哪裡有錢賺就到哪裡賺錢。問題出在民進黨這些人把大陸視為洪水猛獸，必須堅壁清野，還不斷激化兩岸衝突，把在野黨人到大陸做生意都打成中共同路人，剝奪大陸台商通訊投票的民主權利。

趙少康說，真實狀況連自己家人都不認同，只要有錢賺，不管是紅色還是綠色全都要吃乾抹淨，但是苦了一般人民，因為民進黨「抗中保台」的意識形態，兩岸交流受阻、農產外銷不通、台商的優惠被限縮，肚子扁扁還要義無反顧挺綠？

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