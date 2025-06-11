館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

▲館長訪問上海並直播。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者陳冠宇／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢訪問上海，引發關注，台灣有輿論質疑，館長是受大陸方面邀請。對此，大陸國台辦駁斥，此行是館長和他的團隊自己到上海來，並「預祝他此行順利、順心」。

對於館長訪問大陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，「我看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心」。

朱鳳蓮接著說，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，包括品嘗各地特色美食，乘坐便利舒適交通工具，採購優質商品等。

她表示，希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解。

朱鳳蓮強調，任何能夠增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持和歡迎。反之，蓄意干擾阻礙兩岸民眾交流了解、挑撥相互關係、破壞彼此互信的行為，只會遭到兩岸民眾的反對和譴責。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》追問，館長此行是否應大陸方面的邀請？館長在上海期間全程開直播的作法，是否合法合規呢？

朱鳳蓮回應稱，據她的了解，陳之漢和他的團隊是自己到上海來，至於他在上海期間所開展的一些活動，「我想應該是遵照大陸的法律，在遵法守紀的情況下來進行」。