　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

▲▼看館長上海直播「超級失望」　詹江村譏諷：到底是有多自戀。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲館長訪問上海並直播。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者陳冠宇／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢訪問上海，引發關注，台灣有輿論質疑，館長是受大陸方面邀請。對此，大陸國台辦駁斥，此行是館長和他的團隊自己到上海來，並「預祝他此行順利、順心」。

對於館長訪問大陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，「我看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心」。

朱鳳蓮接著說，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，包括品嘗各地特色美食，乘坐便利舒適交通工具，採購優質商品等。

她表示，希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解。

朱鳳蓮強調，任何能夠增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持和歡迎。反之，蓄意干擾阻礙兩岸民眾交流了解、挑撥相互關係、破壞彼此互信的行為，只會遭到兩岸民眾的反對和譴責。

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

《東森新媒體ETtoday》追問，館長此行是否應大陸方面的邀請？館長在上海期間全程開直播的作法，是否合法合規呢？

朱鳳蓮回應稱，據她的了解，陳之漢和他的團隊是自己到上海來，至於他在上海期間所開展的一些活動，「我想應該是遵照大陸的法律，在遵法守紀的情況下來進行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國人喊「釋放柯文哲」粉絲穿KP衣！館長噴賴清德：真是丟臉
快訊／遭堆高機重壓！78歲老闆慘死
快訊／酒店妹遭殘殺　死因曝光
新莊命案！35歲男胸口遭刺送醫不治
女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」：碰過我會對其他人沒興趣
周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速稽查...最重罰2億
為奉養老家8旬父母！酒店妹魂斷花蓮　悲慘身世曝光
全聯「10元便當」秒殺！瘋搶到系統當機　業者緊急處理
準台大碩士生控「被駭客取消報到」　校方駁斥：以前從沒發生過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦痛批「無恥」是非自在人心

預告對沈伯洋關聯企業下一步懲戒　國台辦：台獨若誤判代價更慘痛

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

海峽論壇周末登場　國台辦：7000位台灣人士將參加

3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

馬英九將第四度訪陸　國台辦：兩岸交流合作不能斷

全球第3研制國！　陸AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機正式量產

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦痛批「無恥」是非自在人心

預告對沈伯洋關聯企業下一步懲戒　國台辦：台獨若誤判代價更慘痛

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

海峽論壇周末登場　國台辦：7000位台灣人士將參加

3項嚴懲！陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管範圍

馬英九將第四度訪陸　國台辦：兩岸交流合作不能斷

全球第3研制國！　陸AG600「鯤龍」水陸兩棲飛機正式量產

首次開放公部門參賽！台中「慶典經濟+數位平台」奪產業創新獎

她姿勢變化就頭暈　健檢驚見0.6公分「腦動脈瘤」險陷中風危機

電腦科技公司變詐騙水房！虛擬幣洗錢A走5169萬　8嫌起訴

10元喝拿鐵美式！可樂、冰品「買1送1」　超商限5天優惠懶人包

500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

七賢大樓惡火勾「城中城46死慘劇」！安檢未過10年挨罰96萬

美名嘴曝「籃球之神」球評風格　駁斥巴克利雙倍年薪　

永信建營收飆百億創38年新高　配現金股利14.5元

看完館長直播很失望「然後就被館粉出征了」　他嘆：只能說好話？

路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

大陸熱門新聞

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

正妹教練「奶奶」帶你做重訓！　網友直衝報名

她病危7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

陸對資通電軍再出手　國台辦：20人納入重點監管範圍

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

代駕停2棵樹中間　車主酒醒一看傻眼

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

陸女童玩鞦韆墜河溺斃！安裝者被判賠70萬

解決晶片設計人才不足問題 陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

館長「受邀」訪陸？　國台辦駁斥：他自己到上海來

台手遊違反國安法！港府：課金就犯罪

一陣妖風襲來！ 陸百公斤男子被吹倒地後滾翻一圈

澳門11家「衛星賭場」收攤　影響5600員工

更多熱門

相關新聞

被館粉出征了　他嘆：只能說好話？

被館粉出征了　他嘆：只能說好話？

網紅「館長」陳之漢10日去上海旅遊，還開直播，吸引超過20萬人觀看。只是，國民黨桃園市議員詹江村看了之後，卻對館長的掌鏡超級失望，「到底是有多自戀啊？」結果此話一出，他卻被館粉出征，「我在協助館長啊！館粉是在激動什麼？」

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生 大學四年旅遊世界破百次

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生 大學四年旅遊世界破百次

中國人喊「釋放柯文哲」　館長噴賴清德

中國人喊「釋放柯文哲」　館長噴賴清德

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

上海男喊「希望台灣把民主做好」

上海男喊「希望台灣把民主做好」

關鍵字：

館長陳之漢國台辦陸委會上海

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風最快今生成　越晚雨越大

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

腳趾突然發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面