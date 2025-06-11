上海男喊「希望台灣把民主做好」　館長為1事不好意思

▲上海男子覺得柯文哲被關，「特別破壞台灣的民主」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日前往上海旅遊，當晚抵達後，馬上開直播，分享自己的所見所聞。館長在用餐過程中，被許多人要求合照，其中更有一名上海男子在握手後，說出他對台灣的期許，認為當地其實有很多人在看台灣整體的發展形勢，「我希望台灣能把民主這個方面，好好的去做好」。

館長到餐廳用餐時，有許多當地民眾前去拍照、簽名、送禮，其中還有一名上海男子告訴館長，他知道很多人在為館長加油，所以他只想給兩個人加油，「一個是柯文哲，還有一個就是我們的中天」，他特別支持中天和柯文哲。

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該名上海男子還說，雖然他是上海人，「但是我想說其實大陸，雖然不是大家都關注政治這個東西，但是還是有不少的人在看我們台灣整體的一個發展形勢的，所以我還是覺得，就希望說，台灣的工作，就是他們的這些政府人員，希望能夠好好的對待台灣的人民，其實他們越這樣做，越破壞台灣的民主，大陸人越看在眼裡，越覺得我們越來越有優勢」。

上海男子也說，「我希望台灣能把民主這個方面，好好的去做好，能夠給我們看看台灣民主，到底是怎麼樣？」而館長就接著說「不好意思，柯文哲就關進去了。」上海男子則附和，此舉「特別破壞台灣的民主」。