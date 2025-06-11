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館長「上海直播」讚馬路很平整　網友對比喊有感：台灣像被狗啃

▲▼館長直播「上海路平」以為日本　PTT鄉民嘆：台灣馬路真的狗幹爛。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲館長上海直播讚馬路很平整，網友對比喊有感「台灣補釘品質真的有夠差，有凸有凹，尤其機車道，有些路段跟狗啃差不多」。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日飛往上海旅遊，他10日晚間抵達後立刻開啟YouTube直播，吸引超過20萬人在線觀看，過程中曾拍攝到上海市區的馬路，畫面一出立刻在批踢踢引起討論，更有網友發文感嘆，為何上海馬路那麼平整，台灣地方不大「馬路卻鋪那麼爛」。

館長10日晚間抵達上海浦東機場後，先是乘坐高鐵前往上海市區，接著轉乘巴士前往飯店，移動過程中他聊到上海的交通情況時，特別指示助手將鏡頭對準馬路，希望網友可以藉由直播畫面了解上海的基建情況，以及透過當地人駕駛的車輛了解當地人的經濟狀況，同時也誇讚上海的道路相當平整。

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畫面一出立刻在批踢踢引起討論，有網友以「為什麼台灣那麼小 馬路鋪那麼爛」為題表示，「從出生以來，台灣的馬路真的狗X爛那種，可是看館長目前在上海的直播，馬路怎麼那麼平整，連塊補釘都看不到，而且上海還那麼大，照理來說，台灣那麼小，想鋪好馬路，不是難度低很多嗎？」

其他網友看了也表示，「剛剛看路上，還以為日本街道」、「說實在話，大陸的街道通常都還蠻乾淨的，因為他們有保潔人員定時在清掃」、「台灣本來交通和基建就是比較爛啊」、「台灣補釘品質真的有夠差，有凸有凹，尤其機車道，有些路段跟狗啃差不多」。

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