中國人喊「釋放柯文哲」還有粉絲穿KP衣！館長噴賴清德：真是丟臉

▲有人穿著「KP」的衣服。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日前去上海旅遊，並在用晚餐時，開直播記錄。面對在地人的熱情，館長事後就說，很多人都要他加油，甚至還喊出「釋放柯文哲！」讓他忍不住直呼，「民進黨丟不丟臉？連中國人、連大陸人都知道，你們在搞哪一套」。

館長到餐廳用餐時，有許多當地民眾前去拍照、簽名、送禮，其中還有一名上海男子告訴館長，他知道很多人在為館長加油，所以他只想給兩個人加油，「一個是柯文哲，還有一個就是我們的中天」，他特別支持中天和柯文哲。

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除此之外，館長在與民眾合影時，還有人穿著印有「KP」的衣服出現，讓館長忍不住驚呼，「柯！柯P啊！看到沒有？」一旁的民眾則補充，這個男子是特地穿「KP」的衣服來的。館長也對著鏡頭再喊，「柯P，太感動了！」

▲館長直呼，「民進黨丟不丟臉？」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

之後館長用餐完畢、離開餐廳，他也在路上說，「在這邊的人，大家都來跟我講說：『館長你真的要加油』。甚至一堆人說：『釋放柯文哲！』民進黨丟不丟臉？連中國人、連大陸人都知道，你們在搞哪一套，你們丟不丟臉？真是丟臉！賴清德的壞，這個、這個大陸都知道，希望柯文哲早日被釋放，這丟臉丟到外國去、人家中國大陸裡面，真是丟臉！」