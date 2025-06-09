錄取台大嘆「前景絕望」！雲林學霸放棄夢想：家裡還有弟弟要扶養

▲劉生因家庭、經濟因素等考量，最終放棄台大經濟的夢想。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

雲林一名劉姓高中生在嘉義民雄就讀協同高中，且大考成績十分優異，放榜時錄取台大經濟、政大統計等系，但劉生事後卻在Threads發文，表示前景絕望，「家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。全文曝光後引發輿論熱議，不少網友紛紛主動提出援助方案，希望劉生不要放棄台大。今(9日)劉生也做出決定，最終仍基於距離、經濟、家庭等因素考量，選填中正大學電機系，放棄台大經濟。

據悉，劉生一直以來表現都相當穩定、優異，放榜時錄取台大經濟、政大統計、備取政大金融、政大法律、以及中正電機。劉生在事後在Threads發文，表示收到正取通知時，心中一度感到欣喜，但隨即感嘆前景好絕望，「原本以為只要學測成績優異，考上理想的學校，大學生活就能充滿希望，但卻忽略了南北部生活開銷的巨大差異，可我卻漏算了，家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。

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而今校方也表示，在上週志願序截止登記時，劉生最終基於距離、經濟、家庭等現實因素考量，選填中正大學電機系，放棄他的夢想台大經濟系。校方說，劉生雖非中低收入戶，過去也未曾申請過愛心獎學金，但表現一直很穩定，這幾天學校也積極與劉生連絡，表示若有需要北上就讀，都可以透過學校申請校友基金等相關資源，讓他能安心、專心就讀台大，校方立場只希望能給予優秀的孩子最大的支援。

但劉生向輔導室人員提到，家庭收入並不豐厚，且他還有一個就讀國小二年祭的弟弟需要扶養，加上長輩近期有法律糾紛，預期可能要支付大筆訴訟費用，可以想見家中財務會更加吃緊，綜合考量後，決定放棄自己的初心，選擇離家較近的中正電機。

校方秘書表示，劉生一路由國中部直升高中，學習成績都很優秀，尤其數理部分更為突出，該校歷年都有雙位數台大生錄取，今年加上他尤其破紀錄的13+1台大醫科，雖然最終劉生選擇以家庭為重，放棄北上台大的夢想，但校方仍給予最大的尊重。