台大推「校園無車化」先減少停車格　從假日試辦「禁行」

▲台大以漸進方式推動校園無車化，預計從假日先推動無車日。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為建構校園友善安全交通，台大繼通過「十年內達校園無車化」目標後，昨更提出校園無車化方案，以漸進方式減少校內地上停車格，除救護車等公務需求車輛外，都必須停在停車場，將先從校園無車日短期方案開始推動，從假日先試辦無車日，再搭配活動逐步發展為每月或每周固定時間舉辦汽車限時段通行。

國人越來越重視行人權益。台大為了將校園道路還給行人，在昨（7日）校務會議上，總務處報告「校園無車化執行方案與推動時程整體規劃報告」，提出實行校園無車化短期與長期方案，預估一年可減少45公噸碳排放。

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副總務長許聿廷副教授表示，推動校園無車化主要是因應永續校園及建構友善而安全的校園交通環境，台大也在110學年第二學期校務會議通過「十年內達校園無車化」目標，目前則進行校園無車化衝擊、效益評估及配套措施等規劃，包括受影響停車需求、校內碳排減量、停車空間活化利用等，逐步推動實現。

許聿廷指出，根據學校針對校總區進出車輛進行分析，每天約有600輛車進出，假日則是平常日5成，且平均超過9成車輛，每周只進入台大校園一次，主要原因是上班上課、人員接送、貨物運送。加上之前針對校園無車化意見調查，獲得3222份有效樣本，學生與教職員為3比1，63%偏向支持，僅有20%偏向不支持，且無車方案估一年可減少45公噸碳排放。

許聿廷進一步表示，減少汽車及無車化是目前國際社會共同努力的方向，校總區平日最大車輛數約600輛，而校總區周圍停車場目前尚有350格空位，若加上部分較外圍停車位及校總區邊界可改為獨立出入口停車場，應可使校總區停車需求完全移轉至周邊停車場。

根據台大規劃方案，將以漸進方式減少校內地上停車格，除救護車等公務需求車輛外，都必須停在停車場，轉移停車需求到邊界，將先從校園無車日短期方案開始推動，先從假日試辦無車日，禁止車輛進入校園，再搭配活動逐步發展為每月或每周固定時間舉辦汽車限時段通行，另搭配連貫行人動線、簡化車行動線等方案。