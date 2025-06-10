雲林學霸險棄台大　校友醫：7年沒花家裡一毛錢！吃泡麵也值

▲台大校園環境十分優美。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

雲林縣一名劉姓高中生錄取台大經濟、政大統計等系，事後卻發文表示前景絕望，「家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」，後來確定選填第一志願台大經濟系，勇敢北上逐夢。對此，精神科醫師沈政男認為，這是正確的決定，「台大絕對值得你吃泡麵度日，也要去讀一讀。」他也分享自身讀台大經歷，「整個7年都不用跟媽媽要錢」。

沈政男在臉書說，當年他也是家貧，「父親在我高一升高二過世，家裡只剩8萬元存款，媽媽在工廠做工。第一年聯考沒考好（中一中高二校排最好到10幾名），雖然也是有很好的校系可讀，但不是醫學系，那時家裡沒錢讓我補習，我依然決定要重考，一定要當醫生。」

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沈政男表示，錢的事情都可以想辦法！志向放棄一次衝刺的機會，就少了一次；後來他竟然看到有一個補習班，提供成績不錯的考生免費補習，每個月還給予5000元營養費，就馬上去報名。

沈政男指出，他第二年考上台大醫學系，哇，補習班提供7年學雜費！所以後來他念大學是免錢的；而生活費有兩個來源，一個是申請學校與媽祖廟的清寒獎學金，另一個是打工，整個7年都不用跟媽媽要錢。

▼沈政男說，大江南北英雄好漢都聚集在台大。（圖／資料照）



沈政男回憶，永遠記得學期初都要到里長家，一個老阿公住在田間土角厝裡，去跟他拿清寒證明，然後到學校申請清寒獎學金，「里長阿公問我，讀哪裡？一聽到台大兩個字，眼睛都亮了起來。」

沈政男提到，他打工主要是當家教，曾經坐公車到信義區安和路一棟公寓二樓，是一位國中男同學；也曾做過美工，幫一家貿易公司還是什麼畫海報，但只做了一天就不用去了，「那一天，我記得是騎著噬菌體（地下學運社團）學長借我的速克達機車，回程沒油，我以為壞了，一路牽著走回學校宿舍。」

沈政男說，如果是現在需要打工，他應該會去做外送吧！或者到餐廳當服務生也可以，只要能賺錢就好；還好7年期間，學校都有提供宿舍，少了房租，其他就只是伙食費為主。

沈政男表示，伙食費是這樣，學生宿舍餐廳都有白飯吃到飽，如果沒錢就白飯吃多一點，就會飽了，或者吃泡麵，買白飯來攪湯，也是吃得很高興，「總之，考上台大，絕對不要因為沒錢而不去讀。其他學校我不知道，台大絕對值得你吃泡麵度日，也要去讀一讀。」

▼沈政男認為，讀台大絕對不會後悔。（圖／資料照）



沈政男指出，前陣子有一個20多年前的學霸，說是考上了台大電機卻不念，改念其他學校，大家一片稱讚，「其實在我看來，何苦呢？讀台大不只是選系，更是選校！」

沈政男認為，讀台大最大好處是完整的大學院系，可以提供優質的通識教育，這是萬貫家財都換不到的，非常多同學念了台大，卻除了本科系，沒有利用其他院系，非常可惜，「我第二次回到台大念碩士，畢業學分是24還是多少，我修了3倍的學分！一種修課修到飽的概念！只有台大有這樣完整又方便的功能。」

沈政男提到，其次是台大校園寬敞又美麗，又在鬧區，生活品質是台灣最高，大安區一坪新屋多少錢？快200萬了，台大校園美麗到幾10年後，仍是最閃亮的青春記憶。

沈政男寫道，然後是大江南北英雄好漢都聚集在這，可以打開眼界，也能拓展人脈資源，「在我們那個時代，台大還有學運領導地位，這一點倒是現在沒有了」；除了念台大，對中南部同學來說，能到台北闖一闖，光是國際城市生活的體驗都值得了，恭喜這位同學選擇了台大，幾10年後絕對不會後悔。

►本文獲得沈政男醫師授權。