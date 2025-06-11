藍營助理林岳龍涉共諜案關係鏈曝　綠委：王鴻薇真的一語成讖

▲台北市議員助理林岳龍。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

長期在藍營立委擔任助理、現為國民黨台北市議員王欣儀助理的林岳龍涉入共諜案。據悉，林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等多位國民黨立委的助理。對此，綠委吳思瑤表示，昨天院會在議場，王鴻薇不改本色，依舊氣焰囂張說「共諜都在民進黨！」幾個小時後王鴻薇前辦公室助理就因涉入共諜被搜索，永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」。綠委林楚茵則列出林岳龍關係鏈，並表示，套句王鴻薇的話，現在急著切割難道是要護航「更大尾」的？

對於相關案情，王鴻薇昨聲明指出，林姓助理於112月1月16日至113年1月31日於她辦公室任職，主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務。林員後因身體因素主動請辭，已離職一年半，相關業務也多由同仁分擔。至此以後，即未從事辦公室任何業務。王鴻薇強調，接受調查相關人等如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，勿枉勿縱。

吳思瑤透露，昨天在議場，王鴻薇不改本色，依舊氣焰囂張說「共諜都在民進黨！」、「沈伯洋賺紅錢！」幾個小時後，驚爆王鴻薇前辦公室助理林岳龍被檢調搜索，因為涉入共諜，這就是國民黨人最讓人不齒之處，永遠都是「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

吳思瑤列舉，黨團高調到中國向王滬寧報到，自家人跟中國盤根錯節的利益糾葛，還可以臉不紅氣不喘、振振有詞污衊抹黑他人。希望很快，不需要在立院看到顛倒黑白、面目猙獰的這幫人。

林岳龍涉接受對岸指示從事統戰宣傳。綠委林楚茵則表示，林岳龍臉書全是穿著「王鴻薇服務團隊背心」，到處出席會勘、送車、里民活動的照片，王鴻薇滿嘴「小心！匪諜就在你身邊」，真的一語成讖，就在王鴻薇身邊啊。

林楚茵點名，王鴻薇整天罵別人紅，結果自己深養共諜，到事發前，林岳龍還黏緊王鴻薇協助宣傳反罷免活動，王鴻薇現在怎麼解釋？套句王鴻薇的話，現在急著切割難道是要護航「更大尾」的？還是說「親共」的國民黨不存在「清共」的問題，從上到下都是中共在台協力者？

林楚茵也列出林岳龍關係鏈，她表示，大家一起連連看，「紅色發言人」連到哪些紅統立委？林岳龍案有三間國民黨國會辦公室淪陷。

林楚茵補充，除了王鴻薇，林也曾擔任許宇甄、林倩綺國會助理，林岳龍以發言人身份跟徐巧芯在北檢合照，與羅智強、廖偉翔看棒球，跟蔣萬安同台，國民黨根本全黨膽大包天、窩藏共匪在身邊。最熱衷連連看的黃國昌怎麼噤聲了？還是白裏透紅才是民眾黨真正的顏色？

▼林岳龍（左）涉入共諜案。（圖／翻攝林楚茵臉書）

