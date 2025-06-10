愛在馬祖！中華金點聯盟攜手民權社區 　助銀髮夫妻浪漫披婚紗

▲連江縣政府舉辦「愛如初見 暖心田圓夢婚紗秀」。（圖／永和民權社區發展協會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華金點社區促進聯盟攜手永和區民權社區發展協會，於近日遠赴馬祖，與連江縣政府合辦共生社區工作坊，並協助完成「愛如初見 暖心田圓夢婚紗秀」活動，讓結縭超過半世紀的八對銀髮夫妻穿上婚紗與西裝，在親人的祝福下，重新走上紅毯，重溫當年浪漫時光，當地社區和民眾希望如此溫馨的活動能持續舉辦。

中華金點社區促進聯盟理事長洪禮錝表示，為因應超高齡社會來臨，聯盟從2021年起，便結合民權社區發展協會，開始到澎湖外島、金門、台東、屏東等地，舉辦工作坊，推動多元高齡照顧模式，如「孤獨幸福處方箋」，同時培力在地協會和社區，提升自主照顧能力，共同打造友善高齡的共生社區和據點。

▲連江縣長王忠銘到會場準備要致詞時，發現他的夫人也身穿白紗而驚喜萬分。

身兼聯盟秘書長的永和區民權社區發展協會執行長邱秀蘭表示，為了協助連江縣舉辦銀髮圓夢活動，團隊於今年元月即先遠赴馬祖，與連江縣副縣長陳冠人洽談，隨後雙方開始進行籌備。這次動員協會樂團、美容班、攝影班等老師和志工共29位幹部，為八對銀髮佳偶，從彩妝、披婚紗、走台步、美姿美儀等，毫無保留傾囊相授，就連縣長王忠銘到會場致詞時，發現他的夫人也身穿白紗而驚喜萬分，兩人在子女的簇擁下走上紅毯，成為第九對，引起現場熱烈的歡呼。

據邱秀蘭轉述，王忠銘縣長在活動會場表示，透過這場婚紗圓夢活動，不僅喚起長輩們對青春歲月的回憶，更展現代間的傳承，彰顯家庭和樂的價值，縣府未來會持續推動友善高齡政策，讓愛與幸福持續在馬祖延伸、綻放。

此外，聯盟和民權社區發展協會還到離島東引，為在地社區和長輩舉辦系列創新工作坊與專業培訓課程。一開始長輩有些遲疑，但協會藉由薩克斯風樂團演奏經典名曲，一下子拉近與長輩的距離，最後竟依依不捨，直問「何時君再來？」

▲中華金點社區促進聯盟攜手永和區民權社區發展協會，於近日遠赴馬祖，協助連江縣政府舉辦「愛如初見 暖心田圓夢婚紗秀」活動。