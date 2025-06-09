彰化嬤電動車暴走！撞倒機車「秒倒車逃逸」消失巷弄中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名年約7、80歲的阿嬤騎乘電動輔助車時，行經實踐街時疑似高舉右手與附近民眾打招呼，車輛隨即搖搖晃晃失控，撞倒路旁停放的機車。阿嬤肇事後不僅未停下處理，反而迅速倒退嚕、催油門逃離現場，隨後更穿梭於大街小巷，「製造斷點」躲避追查，最後消失在台化廠區附近巷弄中。

▲彰化阿嬤騎乘電動自行車撞倒機車後逃逸。（圖／翻攝自彰化人大小事）

受害車主將影片po上臉書「彰化人大小事」，今天無奈的表示，機車被阿嬤撞倒了，置物箱的東西也全部倒了出來，機車造成毀損，從阿嬤熟練的逃逸路線來看，應是當地居民。阿嬤肇事後先繞行力行路，轉往中山路，還曾在消防分隊附近短暫停留，最後消失在巷弄中。

▲彰化阿嬤疑似先與民眾打招呼失控撞倒機車後逃逸。（圖／翻攝自彰化人大小事）

「這幾天她可能不敢出來了」，車主苦笑道，只希望阿嬤能主動出面負擔機車修理費用。車主更憂心指出，實踐路鄰近彰師大及附工，學生眾多，如此危險的駕駛行為實在令人擔憂。

警方表示，依現行法規，電動輔助代步車被列為「行人輔具」，僅能在騎樓、人行道行駛。若騎乘於馬路違規上路，可依《道路交通管理處罰條例》第78條處500元罰鍰。警方目前已根據車主提供的線索展開調查，呼籲肇事者主動到案說明。